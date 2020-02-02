Haberler » Spor » Rıdvan Dilmen, Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdi - Spor

Rıdvan Dilmen, Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdi

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Hakem bir anda autu korner verdi. Hakem hatası sonrası Trabzonspor 2. golü buldu." dedi.

02.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:05

Süper Lig'in 20. haftasında , 'yi Sörloth ve Novak'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, "Fenerbahçe deplasmanda hiç girmediği kadar gol girişimi ve pozisyon buldu. Aslında ezici bir oyun üstünlüğü yoktu maçta, Fenerbahçe'nin hata yapmasını bekledi Trabzon. Hakem bir anda autu korner verdi, sahanın en iyi oyuncusu Sörloth'un omzundan top dışarı gitti, korner geldi. Hava topu için gelen Campi ve Novak oradaydı, dönmelerine gerek kalmamıştı, hakem hatası sonrası Trabzonspor 2. golü buldu." dedi.

"TRABZONSPOR İYİ OYNAMADI"

Dilmen, "Trabzonspor bugün iyi oynamadı, mücadele etti. Ozan'ı sağ öne koydun, Trabzonspor 10 kişiyle savunma yaparak ceza alanını kalabalık tutuyor. Ozan da ortaya geldi, kalabalıklaştı. Muriqi geldiğinden beri en vasat oyununu oynadı, Kruse fizik olarak zaten böyle bir oyuncu. Oyuna baktığımızda Fenerbahçe'nin rahat 1 puan alabileceği bir pozisyondu. Maç sonunda Kruse'nin, Uğurcan'a değmediği bir pozisyon var, faul çaldı. Ali Palabıyık, Kruse ve Uğurcan'ın sonda bir pozisyonu var, çok erken düdük çaldı aynı Galatasaray maçında olduğu gibi. Benim gördüğüm gibi pozisyon faul değilse, o da skoru etkileyecek bir olay." diye konuştu.

Rıdvan Dilmen, Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (15)
AYDINFB:Rıdvan Dilmen birde sayın başkana spor konusunda danışmanlık yapıyormuşsun sen sana emanet edilen takımı bile yönetemedin tarafsız ol ve haklı haksızlığı her ortamda belirt ama sende bir yola çıkmışsın yapacak birsey yok.
Yayından Kaldır
4 10
Cevap yaz
.:AĞLA AĞLA . TEK BİLDİĞİNİZ ŞEY BU ZATEN .
Yayından Kaldır
6 10
Cevap yaz
SAZAN SARMALI...:BU HABERE TEK YORUM GECTİ BOR UN PAZARI SÜR EŞEĞİNİ NİĞDEYE
Yayından Kaldır
9 11
Cevap yaz
FENERBAHCE:ya fenerbahcede bitane dürüstce fenerbahceyi savunacak adam yok
Yayından Kaldır
14 6
Cevap yaz
BJK:Herkes işine geldiği gibi görüyor kimse kimseden centilmen değil buna bizde dahil herkes at gözlü taraflı
Yayından Kaldır
9 2
Cevap yaz
HERŞEYİMİZ BOZUK:Hakem hatası(!) sonucu bulduğunuz puanları toplasan 30''u geçer ne yüzle konuşuyorsun zorlu fenerasyonu yönetiyor hakemleri.
Yayından Kaldır
18 20
Cevap yaz
ALPER:fener yat kalk hakeme dua et . Kartlarla trabzonun onunu kesmeye çalıştı ndiae nin nizami golünü vermedi
Yayından Kaldır
14 21
Cevap yaz
USTA:rıdvan sen bırak bu işleri. al bir kayık. açıl boğaza balık tut. canın sıkılırsa emreyi volkanıda yanına çağır.
Yayından Kaldır
18 12
Cevap yaz
ULTRA ASLAN:Zorlu Centeride biraz konuşalım Rıdvan
Yayından Kaldır
11 14
Cevap yaz
ORCNFB:evlat sen ulusoy zamanını bilmiyon anlaşilan!!!!
Yayından Kaldır
15 2
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:54:10