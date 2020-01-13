Haberler » Spor » Rıdvan Dilmen: Caner Erkin, 6 maçlık cezayı Cumhurbaşkanı verdirdi sanıyormuş - Spor

Rıdvan Dilmen: Caner Erkin, 6 maçlık cezayı Cumhurbaşkanı verdirdi sanıyormuş

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin'le arasında geçen dikkat çeken diyaloğu anlattı. Caner Erkin'in, geçen sezonki 6 maçlık cezasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdirdiğini düşündüğünü belirten Rıdvan Dilmen, cezaların sorumlusunun TFF olduğunu aktardı.

13.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:40

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarındaki %100 Futbol programında Caner Erkin ile arasında geçen dikkat çeken diyaloğu aktardı.

Dilmen, 'ta Caner Erkin'in geçen sezon Başakşehir ile oynadıkları maçta yaptığı hareketlerden sonra aldığı 6 maç cezayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın verdirdiğini sandığını aktardı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BENİ SEVİYOR SANIYORDUM"

Rıdvan Dilmen programda, "Caner Erkin'i severim, çok sohbetim olan bir kardeşimiz değildi. Bir gün beni aradı, 6 maç ceza almış ya. 'Cumhurbaşkanımız beni seviyor sanıyordum' dedi.'Hayırdır bir şey mi oldu?' dedim.'6 maç ceza verilmesini Cumhurbaşkanımız istemiş' dedi. Oğlum saçmalama, senin ceza aldığından bile haberi yoktur' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir gün sohbet ederken, 'Hangi Caner?' dedi. 'Ne olmuş ona?' dedi. Ona kim ne dediyse... Maçı seyrediyormuş da, bilmem neymiş de. Fatih Terim milli takıma geliyor, o istedi deniyor. Verilen veya verilmeyen cezaların sorumlusu TFF'dir" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Caner Erkin, 6 maçlık cezayı Cumhurbaşkanı verdirdi sanıyormuş

Cumhurbaşkanı, Rıdvan Dilmen, Caner Erkin, Beşiktaş, Spor


Spor

Son Dakika Haberleri

10:46  Spor Bakanı Kasapoğlu: "Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Çalıştayı" hepimiz için bir fırsat - Spor
10:44  Bursaspor'da transfer hareketliliği - Spor
10:44  Trabzonspor'dan Manuel da Costa transferi için sürpriz hamle! Galatasaray devredeydi... - Spor
10:40  Yunusemre U16 takımı Play-Off'ta B Grubunda mücadele edecek - Spor
10:36  Beşiktaş Sompo Sigorta, Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek - Spor
10:26  Ronaldo'dan Merih Demiral paylaşımı: Daha güçlü döneceksin kardeşim - Spor
09:21  Rıdvan Dilmen: Caner Erkin, 6 maçlık cezayı Cumhurbaşkanı verdirdi sanıyormuş - Spor
08:48  Monaco'ya, PSG karşısında 1 puanı Slimani getirdi - Spor
08:33  Galatasaray, Jeison Murillo için Sampdoria ile anlaştı - Spor
08:27  Mauricio Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi görünüyor - Spor
13.01.2020 10:51:56