18 Aralık 2018, 09:40
»»

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na: Fenerbahçe'ye Gelme

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ismi Fenerbahçe'yle anılan Emre Belözoğlu'na mesaj yolladı: Ne Fenerbahçe'si? Gelmesin Fenerbahçe'ye!

Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun adının Fenerbahçe ile anılması üzerine konuştu ve Volkan Demirel'in takıma geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Emre'ye "gelme" mesajı yollayan Dilmen, "Emre Belözoğlu çok sevdiğim bir futbolcu. Fenerbahçe'ye gelecek diyorlar, ne Fenerbahçe'si? Gelmesin Fenerbahçe'ye! Volkan için aynı şey değil ama. Volkan sen de Fenerbahçeliysen hata yaptım dersin, özür dilersin. Ali Koç, sana açık kapı bıraktı" dedi.

"VOLKAN, HARUN'DAN DAHA İYİ KALECİ"

Fenerbahçe'de kaleci sorunu olduğunu vurgulayan yorumcu, "Volkan çalışacak, kaleyi Harun'dan alacak. 24 gol yemiş Fenerbahçe. Harun kötü kaleci değil ama Volkan daha iyi kaleci. Kaleye geçsin, 1.5 sene top tutsun. Fenerbahçe atamıyor, tutamıyor. Futbol çok ilginç bir oyun, hep söylüyorum 2-0'ı hiç sevmem. 3'ü bulursan rakibi dağıtırsın ama bir gol yediğinde risk oluyor. Volkan'ı abi olarak almasınlar, kaleci olarak alsınlar. Kaleci lazım kaleci" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Futbol,Rıdvan Dilmen,Emre Belözoğlu,Fenerbahçe

YORUMLAR (8)
SON: Rıdvan dilmen Emrenin Fenerbahçe ye geleceği filan Yok sırf ilginç şeyler söyleyin gündem olmak istiyorsun her yorumun boşa çıkıyor bitirdin kendini haberin Yok !
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ANDSMERO : PUAN TABLOSUNA TERSTEN BAKMAYA DEVAM CANLARIM BENİM
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÇEMİŞGEZEK SPOR: Emre bize gelse daha güzel olur süper lige çıkarır
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ANDSMERO : RIDVANA YORUMCU DİYE PARA VEREN AVANAKLARDA VAR EMEKKİ
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
KILÇIK: 3 ü bulursan rakibi dağıtırsın diyor. Bunun hiç bir garantisi yok. 3-0 öndeyim diye elini kolunu sallayıp dalga geçmeye çalışan Galatasaray ın kupa maçında 4-3 nasıl yenildiğini gün gibi hatırlarım. Bu söylediğin 3-0 da olsa ciddiyeti elden bırakmayan takımlar için geçerli.
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz