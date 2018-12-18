Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na: Fenerbahçe'ye Gelme

Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun adının Fenerbahçe ile anılması üzerine konuştu ve Volkan Demirel'in takıma geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Emre'ye "gelme" mesajı yollayan Dilmen, "Emre Belözoğlu çok sevdiğim bir futbolcu. Fenerbahçe'ye gelecek diyorlar, ne Fenerbahçe'si? Gelmesin Fenerbahçe'ye! Volkan için aynı şey değil ama. Volkan sen de Fenerbahçeliysen hata yaptım dersin, özür dilersin. Ali Koç, sana açık kapı bıraktı" dedi.

"VOLKAN, HARUN'DAN DAHA İYİ KALECİ"

Fenerbahçe'de kaleci sorunu olduğunu vurgulayan yorumcu, "Volkan çalışacak, kaleyi Harun'dan alacak. 24 gol yemiş Fenerbahçe. Harun kötü kaleci değil ama Volkan daha iyi kaleci. Kaleye geçsin, 1.5 sene top tutsun. Fenerbahçe atamıyor, tutamıyor. Futbol çok ilginç bir oyun, hep söylüyorum 2-0'ı hiç sevmem. 3'ü bulursan rakibi dağıtırsın ama bir gol yediğinde risk oluyor. Volkan'ı abi olarak almasınlar, kaleci olarak alsınlar. Kaleci lazım kaleci" ifadelerini kullandı.

(Sporx)