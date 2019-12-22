Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim için istifa sözleri

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Göztepe'ye 2-1 yenildiği maçı yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in yaptığı değerlendirme şöyle;

Şu Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali var mı? Bence yok. Göztepe kendi evinde 3, deplasmanda 3 maç kazandı. Haftaya Sivasspor'a 3 oyuncusu eksik gidiyor. Çünkü konsantrasyonu yüksek. Galatasaraylı oyuncular da çözüldüler.

Kontra ataklarda tutacağın oyuncu çabuk oyuncular olması lazım. Belhanda çabuk değil. Taktik faul yapacak konsantrasyonda değil. Konsantrasyonu yüksek başlayıp, temassız oynayan bir Göztepe'ye karşı duran toptan gol yediler ve kontra atak yediler. Göztepe son pasları iyi yapabilse ilk yarı 3'e gidebilirdi. Galatasaray da pozisyona girdi.

"KOORDİNESİNİ KAYBETMİŞ"

Falcao 78. dakikada ilk kez kaleye tutan şutu var. Gol olsa VAR'a giderdi. Ofsayt mı bilmiyorum. Orada koordinesini kaybetmiş. Maçın başı olsa atardı onu. Deplasmanda henüz 8 maçta 27 puanın 9 puanını alabilmiş deplasman klasiği devam ediyor. Göztepe formatını pek değiştirmedi.

"UZUN SÜREDİR OYNAMIYOR"

Ömer yorgun, Babel maçın devamında yoruldu. Falcao da öyle. Çok istekli ama yaratamıyor. Kırılma anlarından biri karşı karşıya yakaladı ama atamadı. Selçuk uzun süredir oynamıyor, bugün de basit oynadı. Donk ve Marcao hantal.

"YOLA DEVAM ETMELİ"

Fatih Terim, tartışmasız 10'uncu da olsa Galatasaray'da yoluna devam eder, etmeli. Fazlasıyla bu kredisi vardır. Taraftarlar da bunu ister.

"İŞTAH YOK"

Zirveye baktığımız zaman Sivasspor'u çıkıyorum, kültüründen dolayı Başakşehir'i çıkıyorum burada. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor şampiyonluk adayları. Bunları çalıştıran hocaların gitmemelerinin sebebi Galatasaray. Galatasaray'ın şu an 32 puanı olsaydı tartışmadan öteye gidilmişti. Herkes Allah razı olsun Fatih Terim'den diyordur. Galatasaray'da iştah yok, yaratıcılık yok.

"PUANLARIN YARISINI KAYBETMİŞ"

Göztepe savaşıyor, Ankaragücü tırmalıyor. Galatasaray puanların yarısını kaybetmiş. Helva gibi bir tane cengaver çıktı. Rıza Hoca... Ne kadar gider bilmem. Bugün Galatasaray 27 yapsa 3 büyükler 27 yapmış oluyordu.

"TARAFTARI UNUTMAMAK LAZIM"

Castro sahanın en çok koşan oyuncusudur muhtemelen. Tabii ki Göztepe'nin büyük taraftarını da unutmamak lazım. Müthiş bir yeni stat yapıldı bu arada Göztepe'ye.

"BU RİSKİ ALABİLİRSİNİZ"

Emre Mor çok şanslar buldu. İspanya'da da oynadı. Dortmund da ciddi yatırım yaptı. Ben de olsam Emre'ye şans verirdim, ben de olsam gönderirdim. Bu riski alabilirsiniz ama bu tür oyunculardan Emre. Oyuncu işin kolayına kaçamaz, başkan da öyle.

"DURUMU BELİRSİZ"

Ben Arfa'yı zaten 5 yıldır yazıyorlar. Onun Türkiye'den gazetecilerden adamı mı var acaba? Bir ara Newcastle istiyordu onu. Biz Falcao'yu bilmiyoruz devam edecek mi, biz bilmiyoruz Diagne dönecek mi? Falcao'un durumu belirsiz.

"KİMSE SAHİPLENMEDİ"

Genel anlamda zaten son 15 günde yaşanan tuhaf olaylar transferin yapılamayacağının işaretini verdi federasyonda. Ahmet Bey haklı olarak bir açıklama yaptı 'biz buna karşıyız' diye. Kimse sahiplenmedi. 9'unda açıklıyorlar yazı 10'unda geliyor. Hangi kulüpler size bu uygulamayı istediler. Çoğu kişi ben yapmadım diyor. Bana göre kulüplerin birkaçı istedi. Belki de lisans çıkaramayacak değerli kulüpler.