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Rıdvan Dilmen transferi açıkladı: Bu gece gelecek deniyor

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile adı anılan Marsilya'nın tecrübeli oyuncusu Gustavo transferi hakkında konuştu. Dilmen, "Gustavo bu akşam gelecek deniyor ama bilmiyoruz" dedi.

24.08.2019 23:03
Rıdvan Dilmen transferi açıkladı: Bu gece gelecek deniyor

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'yu bu gece İstanbul'a getireceğini açıkladı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki maçın devre arasında yayınlanan 'Yüzde Yüz' futbol programında, "Luiz Gustavo bu akşam gelecek deniyor, bilmiyoruz tabii, duyduklarımız bu. Ali Bey'in çok ısrarla peşinde koştuğu bir oyuncu. Önemli oyuncu." ifadelerini kullandı.

GUSTAVO İÇİN TEKLİF 7 MİLYON EUROYA YÜKSELTİLDİ

Yahoo'nun Fransızca edisyonunda görev alan muhabir Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, Luiz Gustavo için 4-5 milyon euro bandında olan teklifini 7 milyon euroya yükseltti.

Luiz Gustavo'yu göndermeyi daha önce düşünmeyen Marsilya ise 10 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde kabul edecek.

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Rıdvan Dilmen transferi açıkladı: Bu gece gelecek deniyor

Rıdvan Dilmen, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Marsilya, Spor

YORUMLAR (3)
KÖYLÜ MURTAZA: la fener kim 7 m euro ya futbolcu almak kim. adamlar borç batağında zaten.
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CANMEN: gerekmez. . . savunmaya oyuncu lazim. . .
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YENİÇERİ: Ah gece gelme gündüz gel tenhalarda menhalarda buluşulalım vay vay
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