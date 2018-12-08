08 Aralık 2018, 21:33
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Rıdvan Dilmen'den İlginç Yorum: Papaz Her Gün Pilav Yemez

Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı Çaykur Rizespor mücadelesini değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Antalya maçındaki galibiyet, Galatasaray'dan çok şey götürdü. Belki Maicon'u forvette 4. deneyişi. Papaz her gün pilav yemez." dedi.

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri, 67'de Aminu Umar ve 80. dakikada Samudio'dan geldi.

Maç sonunda karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

Bugün de maç koptu kapacak derken 1 gol iptal oldu. Bu gol iptal olunca oyunun sonunda VAR'a gidilen penaltı pozisyon oldu. Net yorum yapmak istemiyorum. Kaleciye yaklaşma diyordur kurallar. Açıkçası yüzde 70 faul yüzde 30 değil Muslera'ya yapılan hareket.

"ANTALYA MAÇI GALATASARAY'DAN ÇOK ŞEY GÖTÜRDÜ"

Antalya maçındaki galibiyet, Galatasaray'dan çok şey götürdü. Hep oynanmaz öyle. 1-2 kere denk gelir. Belki Maicon'u forvette 4. deneyişi. Papaz her gün pilav yemez. Eren Galatasaray'ın 11'inde düşünülen bir santrfor değil. Ama 21 kişilik kadroda olabilecek bir oyuncu.

Antalya,Çaykur Rizespor,Galatasaray,Rıdvan Dilmen
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:33



YORUMLAR (17)
BATEFİMBO : Bencede papaz hergun pilav yemez ridvan efendi..yuvarlak sözlerle yorum yapma.dobra ol dürüst ol.ne sis yansin ne kebap...fb camiasini karşına almamak için gs maçlarındaki tartismali pozisyonlari hep üstü kapali yorumluyosun...objektifsen her konuda ol...musleranin pozisyonu yorumladigin gibi oranlar versene macin sonundaki penalti pozisyonunada
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ZA: Rıdvan ışık iki proğramda çözdüm o gün bu gündür onu dinleniyorum Adam resmen FB fanatiği FB yenildiği hafta suratı salçaya dönüyor kendine yazık ediyor bu sene adam kesin yatağa düşer
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GOLLLL: bunlara pilav bile çokkk kuru ekmek yeter. . .
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FİKRİMİN İNCEGÜLÜ: Önce lafa bakarım lafmı diye, sonra adama bakarım adammı diye, hiç biri değil onun bunun maşası, kendileri
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R: Papaz yemezse sen ye dilo gurban arkandan ağlar sonra
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