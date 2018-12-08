Rıdvan Dilmen'den İlginç Yorum: Papaz Her Gün Pilav Yemez

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri, 67'de Aminu Umar ve 80. dakikada Samudio'dan geldi.

Maç sonunda karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

Bugün de maç koptu kapacak derken 1 gol iptal oldu. Bu gol iptal olunca oyunun sonunda VAR'a gidilen penaltı pozisyon oldu. Net yorum yapmak istemiyorum. Kaleciye yaklaşma diyordur kurallar. Açıkçası yüzde 70 faul yüzde 30 değil Muslera'ya yapılan hareket.

"ANTALYA MAÇI GALATASARAY'DAN ÇOK ŞEY GÖTÜRDÜ"

Antalya maçındaki galibiyet, Galatasaray'dan çok şey götürdü. Hep oynanmaz öyle. 1-2 kere denk gelir. Belki Maicon'u forvette 4. deneyişi. Papaz her gün pilav yemez. Eren Galatasaray'ın 11'inde düşünülen bir santrfor değil. Ama 21 kişilik kadroda olabilecek bir oyuncu.