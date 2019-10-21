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Rıdvan Dilmen'den kaleci Altay için eleştiri: Çamaşır asıyor

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, % 100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertli ekibin kalecisi Altay'ı eleştirirken Vedat Muriqi'i övdü.

21.10.2019 11:07

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen sarı lacivertli ekibin kaleci Altay ve Vedat Muriqi için önemli açıklamalar yaptı.

"KALECİ ÇAMAŞIR ASIYOR"

Dilmen kaleci Altay için yaptığı açıklamada, "Ozan ve Tolga'nın formlarını yukarı doğru taşıması takımın performansını arttırdı. En önemli silah ise Vedat Muriqi. Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır süregelen bir durumu var. Bugün kalesine gelen şut sıfır... Kaleci çamaşır asıyor, boşa çıkıyor gereksiz bir şekilde, neden çıkarsın yani! Ve ne oluyor, rakibini oyuna sokuyor skor olarak. Fenerbahçe'nin organize yediği gol neredeyse yok. Genelde bireysel hatalardan gol yiyor." eleştirisinde bulundu.

"FENERBAHÇE POZİSYON VERMEDİ"

Fenerbahçe'nin oyununu da değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçe ekonomik oynamak zorundaydı. Sol beki Hasan Ali, stoperi Serdar Aziz. Hep ağır sakatlıklardan döndüler. Sonuç? Sıfır pozisyon. Kaleci Altay'ın boşa çıkmasıyla yenilen gol var. Hasan Ali Kaldırım geldi. Serdar Aziz stoper. Garry Rodrigues geldi. Stoper ve sol bek sakatlıktan döndü. Pozisyon vermediler. Bu takımın da pozisyon vermemesi gerekiyordu zaten." dedi.

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Rıdvan Dilmen'den kaleci Altay için eleştiri: Çamaşır asıyor

Rıdvan Dilmen, Denizlispor, Fenerbahçe, Altay, Spor


YORUMLAR (13)
FUTBOL-İST:Maç mı yorumluyor birilerinimi yüceltiyor belli değil, asıl eleştirilmesi gerekeni yapmıyor, H. Ali dönmüş ve Dirar boşta, açığın yok üstelik geçen yıllar görüldükü sağda İsla ve Dirar uyumlu, maça Dirar ile çıksa sonuç daha farklı olacak, hiç bunlardan bahsetmiyor, ayrıca Ozan ı her maç bir yerlerde oynatmaya uğraştığını söylemiyor, maçları iyi izleyin Ozan bomboş oynuyor 3 metrede oynuyor, dinlenik kalıyor ve top geldiğinde iş yapıyor görünüyor, oysa Ciğerci sürekli hareket halinde, ne anlatıyorsun sen
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ADİLL:Bu adam daha yorummu yapıyorrr, ?
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ADINIZI YAZINRT:Bu çocuk çok iyi kaleci. Ama aynı Muslera gibi. Yan top ve hava topunda çok saçma hareketler yapıyor.
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KARGİLL:hocam bide şey pozisyon vermedi derken fenevbahçenin attığı ikinci golü bide denizlinin verilmeyen penaltısı ve net faul ve kırmızı kartı da konuşsak diyorum
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MEHMET AGA:DAHA GENÇ BE RIDVAN HOCAM BİRAZ ZAMAN TANIMAK LAZIM MERTİ HARCADIGIMIZ GİBİ HEMEN ES GEÇMEYELİM OYUNCULARI
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GSLİİ:Emrenin golden önceki faulunude söyleseydin keşke,,
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YAKUP:dokunmadı ki niye faul olsun
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YORUMCU:ALTAY TARTIŞMASIZ LİGİN EN İYİ KALECİSİ
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6 6
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RVP:kaleci değil bu
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2 5
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ALEX:Doğru tespit sene başından beri her yerde yazıyorum Fenerbahçenin en büyük eksikliği kaleci. Altay iyi bir yedek olur. Harun ise tam bir felaket kaleye çekilen bütün şutlara eyvallah ediyor
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