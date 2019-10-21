Rıdvan Dilmen'den kaleci Altay için eleştiri: Çamaşır asıyor

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen sarı lacivertli ekibin kaleci Altay ve Vedat Muriqi için önemli açıklamalar yaptı.

"KALECİ ÇAMAŞIR ASIYOR"

Dilmen kaleci Altay için yaptığı açıklamada, "Ozan ve Tolga'nın formlarını yukarı doğru taşıması takımın performansını arttırdı. En önemli silah ise Vedat Muriqi. Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır süregelen bir durumu var. Bugün kalesine gelen şut sıfır... Kaleci çamaşır asıyor, boşa çıkıyor gereksiz bir şekilde, neden çıkarsın yani! Ve ne oluyor, rakibini oyuna sokuyor skor olarak. Fenerbahçe'nin organize yediği gol neredeyse yok. Genelde bireysel hatalardan gol yiyor." eleştirisinde bulundu.

"FENERBAHÇE POZİSYON VERMEDİ"

Fenerbahçe'nin oyununu da değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçe ekonomik oynamak zorundaydı. Sol beki Hasan Ali, stoperi Serdar Aziz. Hep ağır sakatlıklardan döndüler. Sonuç? Sıfır pozisyon. Kaleci Altay'ın boşa çıkmasıyla yenilen gol var. Hasan Ali Kaldırım geldi. Serdar Aziz stoper. Garry Rodrigues geldi. Stoper ve sol bek sakatlıktan döndü. Pozisyon vermediler. Bu takımın da pozisyon vermemesi gerekiyordu zaten." dedi.