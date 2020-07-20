Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in 2019/20 sezonu şampiyonluğunu değerlendirdi ve turuncu lacivertli ekibin bu başarısının bir kitap olması gerektiğini söyledi.

20.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:15

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 33. hafta maçlarının ardından şampiyonluğunu ilan etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise yaptığı değerlendirmede turuncu lacivertli kulübün başarısının kitabının yazılması gerektiğini dile getirdi.

Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Rıdvan Dilmen, "Dünyada örneği var mı bilmiyorum, az seyircili şampiyon başka kulüp var mı onu da bilmiyorum. Burada önemli olan Başakşehir'in gerçekten yıllardır söylüyorum 'Başakşehir nedir?" diye bir kitabı yazılması lazım, okullara verilmesi lazım. Nasıl bu çocuk doğmuş, büyümüş, teknik direktör, başkan istikrarı... Ekonomik olarak da seyircisiz oynuyorsunuz" dedi.

ÖNEMLİ TRANSFERLER

Dilmen, Başakşehir'in transfer politikasına da vurgu yaptı ve "20-30 milyon euroluk satış yapıyorsunuz. İrfan Can Gençlerbirliği'nde ben buradayım derken Göksel Gümüşdağ alıyor. Robinho'yu 1,5 sene kullanacağım diyip alıyor. Demba Ba yolda dolaşırken ben alıcam dedi. Manchester City'nin bekini alıyorsun boştayken. Bunlar çok önemli. Trabzonsporlular da kızmasın, 4-3'lük mağlubiyet normal. Oyuncular da inanamıyor bir saatten sonra. 2 kez elektrikler kesildi" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Etiketler: Rıdvan Dilmen, Başakşehir, Spor, Haber
Yorumlar (17)
IBRAHİM ALTIN: 3 huyuklerden birisi sampiyon olsaydi haberlerin tamamina yakini ondan bahsederdi Lakin simdi ilac niyetine 1 tane bile haber giremiyoruz bu da benim cok ilgimi cekti
Cevap Yaz 0 0
MEMLEKETİM: Ben size söylemdimmi bunun haberini yapmayin her söyledigini ciddiye almayin diye.
Cevap Yaz 2 5
NACİ GÖRÜR: Rıdvan hocam siyassi destekle seyircisiz esamesiz nasıl şampiyon yapılır bunuda yazın o kitapta, Hatta birde yoktan değilde star futbolcu alsa avrupayıda sallayacak.....
Cevap Yaz 0 0
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
Haberler››Spor››Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli - Spor