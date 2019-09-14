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Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Rezil futbol kalitesi

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup olduğu mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, "5 gol, 103 dakika oynanan maç, direkten dönen toplar ama kör dövüşü. Rezil futbol kalitesi." dedi.

14.09.2019 22:37

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 3-2 Gazişehir'in galibiyetiyle sonuçlandı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi NTV Spor ekranlarında değerlendirdi.

Dilmen, "5 gol, 103 dakika oynanan maç, direkten dönen toplar ama kör dövüşü. Rezil futbol kalitesi. Karius, 4. uzatma dakikasında rakip kaleye gitti. Maçın bitmesine 5 dakika kala kaleci çıkıyorsa, doğru bir şey yoktur zaten." dedi.

"BEŞİKTAŞ İKİ DEPLASMANDA 6 GOL YEDİ"

Dilmen, "Beşiktaş, iki deplasmanda toplam 6 gol yedi. Puan alamadı. Kendi sahasında 1 maç kazandı. 3-0 kazandığı maçı da 25 dakikalık bir oyunla" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Rezil futbol kalitesi

Rıdvan Dilmen, Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor

YORUMLAR(4)
SİKECİ FENER:En azindan hakemleri satin almiyolar veya hakem sayesinde mac alip boburlenmiyolar
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TRAKYALI:EZİK. . MAÇA VEYA YORUMA CEVABIN BU MU. . TAKIMLARDAN BİRİ ŞİKEDEN KUPASINI İADE ETMİŞ YARDIMCI TEKNİK ADAMI CEZA ALMIŞTI. . BU HANGİ TAKIM DI BİLİYORSUNDUR HERHALDE. . ŞİKEYİ VE ŞİKECİLERİ İYİ BİLDİĞİN BELLİ. . .
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TT:Ya niye şaşırıyoruz ben anlamıyorum Beşiktaş bu yani. 2 sene Bi rüzgar esti iyi topçular geldi oynadılar Beşiktaş bu ligin 3. Lük veya 4 lük takımıydı herzaman bu ligin lokomotifi fb ve gs yani abartmayın
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ESKİKAFALININBİRİ:LOKOMOTİFİ FB GS OLDUGUNDAN ÜLKENİN FUTBOLU BU HALLERDE. .
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