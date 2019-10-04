Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Sanane hoca? Versene penaltıyı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Antalyaspor'un savunma anlayışı Bülent Korkmaz'ın savunma kültüründen geliyor. İyi savunuyorlar. Vedat Muriç 1.94 ama kaleye darbeli vuruş yaptırmıyorlar. Fenerbahçe'nin neden kafası karışık? Fenerbahçe seyircisi mutsuz değildir. Öndeki oyuncularınız yetenekli olacak. Ozan orta saha oyuncusu ama ondan yaratıcılık beklemeyin. Moses ve Rodrigues yaratabilir. Bu oyuncular problem çözebilir. Deniz Türüç de çözmek için oynar.

"EMRE BELÖZOĞLU'NU NEDEN ÇIKARDIN?"

Kemal hoca sanane? Versene penaltıyı. Elaçık... Futbolcular deli mi elleri kapalı şekilde duruyorlar top karşında. VAR'dan Fırat Aydınus çağırsaydı, Yaşar Kemal penaltıyı verirdi. Zanka'ya gösterdiği sarı kart... Tam tersi olarak aldatmaya yönelik olarak Antalyasporlu futbolcuya gösterilmesi gerekiyor. Bayram değil seyran değil, milli maç arası var; maçın en iyisi Emre Belözoğlu'nu neden çıkardın? Eğer yorgunluk yüzünden çıkardıysa bu sözlerim geçerli değil. Emre çıkınca Fenerbahçe'nin tüm oyunu bozuldu."