Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi eleştirisi

Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe- Ankaragücü mücadelesini değerlendirdi. Dilmen, Vedat Muriqi'in performansını eleştirirken, Ersun Yanal'ın oyuncu tercihlerini doğru bulmadığını belirtti.

Fenerbahçe şu an 3 tane ön libero ile oynuyor. Bir tane santrfordan kırma forvet arkasını sol tarafa koydunuz.Tolga ve Emre fazla şimdi. Zajc tarzı oyuncu lazım. Yedeklere baktım Ferdi dışında kanat oynayacak oyuncu yok. ben Tolga yerine Zajc ile başlarım.

"VEDAT İLK KEZ KÖTÜ OYNADI"

Vedat Muriqi bugün ilk kez kötü oynadı. Tottenham izlemeye geldi. Belki de heyecanlandı, bilemiyorum. Fenerbahçe'nin yediği golden 5 saniye önce top Luiz Gustavo'daydı. 'Gelin, yaklaşın' diyor, duyuramıyor.

"ANKARAGÜCÜ'NÜN KONSANTRASYONU İYİ"

Ankaragücü geçen hafta bir travma yaşadı. Kendi evinde 4-0 yenildi. Bu haftada Fenerbahçe'ye konuk oldu ve konsantrasyonu geçen hafta ile aynı olmaz.