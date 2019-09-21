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Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi eleştirisi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Vedat Muriqi'nin ilk kez kötü oynadığını ve Ersun Yanal'ın oyuncu tercihlerini eleştirdi.

21.09.2019 21:06

Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe- Ankaragücü mücadelesini değerlendirdi. Dilmen, Vedat Muriqi'in performansını eleştirirken, Ersun Yanal'ın oyuncu tercihlerini doğru bulmadığını belirtti.

Fenerbahçe şu an 3 tane ön libero ile oynuyor. Bir tane santrfordan kırma forvet arkasını sol tarafa koydunuz.Tolga ve Emre fazla şimdi. Zajc tarzı oyuncu lazım. Yedeklere baktım Ferdi dışında kanat oynayacak oyuncu yok. ben Tolga yerine Zajc ile başlarım.

"VEDAT İLK KEZ KÖTÜ OYNADI"

Vedat Muriqi bugün ilk kez kötü oynadı. Tottenham izlemeye geldi. Belki de heyecanlandı, bilemiyorum. Fenerbahçe'nin yediği golden 5 saniye önce top Luiz Gustavo'daydı. 'Gelin, yaklaşın' diyor, duyuramıyor.

"ANKARAGÜCÜ'NÜN KONSANTRASYONU İYİ"

Ankaragücü geçen hafta bir travma yaşadı. Kendi evinde 4-0 yenildi. Bu haftada Fenerbahçe'ye konuk oldu ve konsantrasyonu geçen hafta ile aynı olmaz.

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Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi eleştirisi

Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(1)
REALİST:fenerasyoncular burdada ankarayı sarı kartlarla sindirdi hakemler olmayan korner ve gol rakipler bundan sonra şikeci fenerasyon diye sdatları inletecekler
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