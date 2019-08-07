Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi itirafı: Yanıldım

NTV Spor'un internet sitesinden değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli ismin değerlendirmeleri;

"FENERBAHÇE'DE SOL AYAK BOLLUĞU OLACAK"

"Büyük takımlarda oynamak kolay değildir ama Deniz Türüç belli ediyor. 4 büyük takımın hangisine gitse, oynayabilecek seviyede. Sol ayaklı oyuncu eksikliğinden Fenerbahçe, bol sol ayaklı oyuncuya gitti. Takımın kaleci hariç %60'ı solak oyuncu oldu. Bunun avantajları da olacak, bu kadar solak oyuncunun zaman zaman hücumda zaafları da olacak. Kolarov da gelecek olursa, Hasan Ali'si, Kolarov'u, Muriqi'si, Deniz Türüç'ü, Emre Belözoğlu'su... İdeal kadronun 4'te 3'ü sol ayaklı olacak."

DİLMEN'DEN MURIQI İTİRAFI

"Ben pek oyuncularda yanılmam ama Vedat ile yanılgıya düşmedim değil. Acaba iki lig arasında sıkışmış bir santrfor mu diye düşündüm ama bu yıl benim de hiç beklemediğim bir çıkış yaptı. Fiziki kapasitesi iyi bir oyuncu, top tutma konusunda kendini geliştirdi, ayrıca kafa toplarında da ciddi kendini ilerletti. Hem uzun oyuncu olacaksınız hem pas kaliteniz bu kadar iyi olacak, bence etrafındakiler çok gol atacak, ben onu bir yıldız adayı olarak görüyorum. Uzun yıllardır Fenerbahçe'ye ciddi anlamda verimli olacak ilk santrfor olabilir, top rakipteyken de Kruse'ye çok yardımcı olacaktır."

"VOLKAN'IN KALMASI PROBLEM YARATMAZ"

17 yıllık Fenerbahçe kariyeri bu sezon sona eren ve sözleşmesi uzatılmayan Volkan Demirel için Dilmen, "Volkan için en önemli şey temmuz ayındaki hazırlık kampıydı, geç kalınmıştır. Ben Ali beyden bugün dönecek demesini beklerdim. Altay'ın performansı bir çok kişiye Volkan'a gerek yok dedirtti ama bence Volkan Demirel'in takımda olması bir problem yaratmaz, bence bitmiş bir durumda da değildir. Takımda kalmak için kaleciliği de yeterlidir" ifadelerini kullandı.

"EMRE EN DOĞRU YERE GELDİ"

Dilmen, Celta Vigo'da geçen sezon kadro dışı bırakılan ve bu sezon Galatasaray'ın kiraladığı Emre Mor için, "Emre Mor için futbol kumarı denebilir ama alınabilecek bir riskti bence. Emre için Galatarasay ve Türkiye'de oynamak da çok faydalı olabilir. Emre Mor kariyeri için en doğru yere geldi. Başarılı olursa hep beraber kazanırlar kaybederse Emre kendi kaybeder" dedi.

"DIAGNE GİDERSE FAZLADAN KURBAN KESERLER"

Dilmen, geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve satılması beklenen Senegalli golcü için, "Diagne giderse Fatih Hoca dahil Galatasaray camiasının tamamı bayramda bir fazla kurban keser. Bence Diagne'nin futbolculuğu tamamen faydasız da değildir, davranışları Galatasaray'a pek uymuyor. Bu kadar tartışılırken kalmasını zor görüyorum, Galatasaray için ne hayırlıysa o olsun" yorumunu yaptı.