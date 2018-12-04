04 Aralık 2018, 09:51
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Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal, Devre Arasına Kalmadan Fenerbahçe'ye Gelir

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından "Ersun Yanal'ın devre arasına kalmadan Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum." dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. VAR kararlarının damga vurduğu maçta iki ekip de gol kaçırma yarışına girerken, Kasımpaşa, 26 puana ulaşarak zirveye bir adım daha yaklaştı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"FB BÜTÜN MAÇLARINI KAZANIRSA, GEÇEN SENEKİ GS'NİN ARKASINDA KALIYOR"

"Koskoca Fenerbahçe'nin 14 hafta sonunda 27 puan kaybetmesi olağanüstü bir olaydır. Fenerbahçe geride kalan maçların hepsini kazansa, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'dan 1 puan eksik alıyor, geçen sezonki Fenerbahçe'den 2 puan fazla alıyor.

Ben büyük takımda da oynadım, Anadolu takımında da oynadım. Büyük takımlara 7-8 tane ofsayttan gol veriliyordu eskiden. Anadolu takımlarının penaltıları verilmiyordu. Ben Anadolu takımından oynarken penaltım verilmiyordu. VAR'dan sonra bu değişti. Penaltı tekrarlanmalıydı. İhlali yapanlar sadece Kasımpaşalılar değildi.

"CONTE TARZI BİR HOCA GELMELİ"

Sayın Ali Koç, " Ersun Yanal'ı getirirsem taraftarın istediğini yapmış olurum" gibi bir psikolojide davranmamalı. Ersun Yanal mevcut yaralara iyi bir pansuman olur. Ancak bence Fenerbahçe Conte tarzı bir teknik adamla yoluna devam etmelidir. "Yeniden yapılanma" bunu gerektirir. Fenerbahçe o kadar büyük bir kulüp ki... İddia ediyorum, hiç bir Türkiye takımı böyle bir durumdayken 30.000 kişi stada gelmez. Sayın Ali Koç sahneye çıkmalı; "yok canım o da gelir mi Türkiye'ye" dedirtecek bir teknik direktör getirmeli Fenerbahçe'ye.

"ERSUN YANAL DEVRE ARASINA KALMADAN GELİR"

Ersun Yanal'ın devre arasına kalmadan Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Günümüz futbolunda 4-2-3-1 sistemi Valbuena ve Barış tarzı, yardımcı hakem gibi çizgiden koşan oyuncularla oynayanmaz. Bu tip oyuncular ancak 4-3-3 dizilişinde faydalı olabilir. Oyuncular istiyor, mücadele ediyorlar ama sistem doğru olmayınca onlara da yapacak bir şey kalmıyor."

Futbol,Ersun Yanal,Rıdvan Dilmen,Fenerbahçe
04 Aralık 2018 Salı 09:51



YORUMLAR (13)
GFB1907: ERSUNLU DÖNEMDE CANER GÖKHAN KUYT SOW VARDI EMRE VARDI DAHA DİNAMİK TECRÜBELİ TAKIM VARDI ŞİMDİ KİM GELİRSE GELSİN OLMAZ ANCAK YILMAZ VURAL YAKIŞIR ARTIK ALİ KOÇUN ANLAYAMADIĞIMIZ HAYALİ BUYMUŞ MEĞER GERÇEKTEN BİZLER HİÇ BUNU HAYAL ETMEMİŞTİK
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LEVO: Ersun Yanal gelse ne fark eder.Comoli gitsin
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HAKAN: RIDVAN DİLMENİN OYUN GÖRÜŞLERİNE SAYGI DUYUYORUM ANCAK BU FENERBAHÇEYE BUNDAN BAŞKA OYUN OYNATABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL, KALİTE BU KADAR... DEĞİL ERSUN YANAL, HANGİ TEKNİK ADAMI GETİRİRSEN GETİR, BU KADRO BU KADAR OYNAR... VESSELAM
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TUNÇ06: ERSUNUN BAŞARISI NE TRABZONU BATIRMAK PARALI ASKERLER DEVREDE ALİ YERSE ZATEN BİTİK İYİCE BİTER ..ESKİLER HARİÇ GELEN YENİLER ÇAMAŞIR MAKİNESİ GİBİ DÖN DUR BAŞAK İŞ YAPMIYORLAR.COMOLLİ KAZIYINI YEDİ FB.
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ANDSMERO: ersunun gızlı işlerı fenevın basına gelınce cıkacak ve fenev tamamen rezıl olacak demedı demeyın
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