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Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, EURO 2020 ile alakalı da çarpıcı bir açıklamada bulundu. Dilmen, "EURO 2020 bu yıl oynanmayacak" ifadelerini kullandı.

15.03.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:48

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray , Beşiktaş 'ı konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı. Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendirdi.

Dilmen, "İkinci yarı dakikalar ilerledikçe Beşiktaş'ın iki pozisyonu var ama oyun Galatasaray'a geçti. 2-3 tane de net gol pozisyonuna girdiler. Oyunun son bölümlerinde de Galatasaray, artık beraberlik istemeyip kazanmaya oynadı. Sergen Yalçın da kazanmaya oynuyor ama oyuncular biraz geri attı kendini. Açıkçası maçın ikinci yarısı için maçın hakkı Galatasaray'daydı. İlk yarıda ortada bir oyun vardı. 1'er puan aldılar. Bundan en zarar gören Beşiktaş oldu. Bence şampiyonluk yarışından koptular. Niyetleri vardı, istekleri vardı. Galatasaray, onları fazlasıyla yasladı bugün. Sonuca baktığımızda Galatasaray için de kayıptır" dedi.

"ABDULKADİR BİTİGEN KÜÇÜK HATALAR YAPTI"

Ünlü yorumcu, "Abdulkadir Bitigen, benden de Fırat Aydınus'tan da mutlu. Küçük hatalar yaptı. En önemli hatası da özellikle birkaç tane Galatasaray hücumu başlarken gereksiz yere durdurdu. Oyun akıyordu çünkü. Bana göre çıkmayan topu korner vermişti. Sonra baktım ben sanki çıkmamış gibiydi topun tamamı. Yardımcı ben uyardım dedi ama yanlış uyardın. Ama küçük şeyler konuşuyoruz. Onun için de seyircisiz olması büyük şanstı. Kendi kariyerindeki ilk derbiye çıktı. Gördüğünü çalmaya çalıştı. Maç bitince de 'Oh çok iyi maç yönettim' demiştir. Sonuca karışmaz ama berabere bitmesi onun için de Fırat Hoca için de bir şans oldu" diye konuştu.

UEFA'NIN TOPLANACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Dilmen, "UEFA salı günü telekonferans yapacak ve onlar büyük ihtimal gelecek sezonu nasıl oynatacağız diye konuşacaklar. Bizden de Servet Yardımcı katılacak. EURO 2020 bu yıl oynanmayacak. Ligleri Haziran ayının sonuna kadar kaydırabilir miyiz diye düşünüyorlar" açıklamasında bulundu.

Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Etiketler : Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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