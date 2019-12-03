Rıdvan Dilmen: Fatih Terim'in kredisi var, Abdullah Avcı'nın da olmalı

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının öne çıkan noktaları şöyle;

Uçan Fenerbahçe! Zaten şampiyon adayı Galatasaray, müthiş! Durdurulamaz, Karadeniz fırtınası Trabzonspor. Küme düşecek Başakşehir, geçen haftaki havası nerede? 2 maçta 0 çekmiş. Sivas'ı kaale alan yok. Sergen Yalçın tezehüratları. Abdullah Avcı istifa sesleri. 3 Ekim 2019, ben de maçtayım. Wolverhampton maçı, son bölümler. Bugün muhteşem Abdullah Avcı tezehüratları! Müthiş Beşiktaş taraftarı, tıpkı Liverpool maçındaki gibi.

"ABDULLAH AVCI'YA DA BİRAZ KREDİ OLMALI"

İlk 6 haftadan sonra istifa sesleri her yerde olacak şeyler, Avrupa'da da olur. Ersun Yanal, Ünal Karaman'da da olur. Bir tek Fatih Terim ayrı bu konuda. Galatasaray'ın başında Tudor olsaydı, şu sonuçlar olsaydı, Avrupa'da 1 gol atsaydı, ligde de bayağı bir puan kaybetseydi ne olurdu? Gerçekler bunlar, futbolun gerçekleri. Fatih Terim'in haklı bir kredisi var. Abdullah Avcı'da da olmalı biraz kredi.

Futbol kariyerinde de taraftarlarla oynamadı Abdullah Hoca. Büyük taraftar, lobi ve medyayla oynamadı. Milli takımda da baskı altındaydı. İlk kez milyonlarca taraftarın, medyanın, lobinin olduğu yerde. Ekonomik problemler, kongre var, kadro erozyona uğramış. Sabırlı insanların hayatları da böyledir. Oyun içinde de, sezon içinde sabırlıdır. Sabırlı insanlar bu duruma gelir. Abdullah Avcı sabır etti, oyun içinde de sabır ederek oynattı Beşiktaş'ı bu duruma getirdi.

"BEŞİKTAŞ İDEAL KADROYU KURDU"

Beşiktaş travmalar ile başladı, yeni bir takımla çok aşırı risk alarak lige devam etti. Hiç öne geçemedikleri için maçları kazanamadılar. Şimdi oyuncu profiline bakarsak, ikinci bölgeyi en çabuk geçebilecek 3-4 oyuncusu var. Ljajic'in pasıyla N'Koudou, Diaby var. Birbirlerini tanımaya başladılar. İdeal kadroyu kurdular.

Burak çok iyi oyun çıkardı bugün. Vermesi gereken topları vermedi. Pas vermesi gereken yerde pas vermedi, vurması gereken yerde pas verdi. Tam uyum içerisinde değiller. 6 tane gol atabirdiler. İlk yarıda Ljajic'e vermesi gerekirdi, vurdu. Attığı gol birinci sınıf. İlk golde almak için verdi Atiba'ya. Burak hep oyun içinde kalıyor ve muazzam istek var. Sahanın en iyi oyuncusu Burak Yılmaz, müthiş top oynadı bugün.

"BERNA HANIM, ENKAZI ANLATTI"

Süper Lig'in ilk kadın başkanı Kayserispor'da, Allah hayırlısını versin. Müthiş bir zor durumda geldi. Berna Hanım, maçtan önce nasıl geldiğini anlattı. Avrupa'nın her yerinden arıyorlarmış. Enkazı anlattılar. Şu an üçüncü antrenör ama ikinci antrenör 1 hafta bile kalmamış. Maçtan önce Bülent Uygun, 4-5 dakika canlı yayına çıkıyor, bana göre tuhaf.

"ADEBAYOR MAÇTAN ÖNCE 'ATACAĞIM' DEMİŞ"

Adebayor, maçtan önce 'Sizin için gol atacağım.' demiş. Hatta attı da. Her şeyin ötesinde Kayserispor'u zor günler bekliyor. Düşünebiliyor musunuz, 13 maç 1 galibiyet, sadece Fenerbahçe. Enteresan. Oyuna 2002'li oyuncu soktu, 2005'li ile başladı. Biraz puan alması lazım Kayserispor'un. Futbolcuların tamamıyla garanti para olarak anlaşmış Kayserispor. Maç başı para ile anlaşmamışlar. O yüzden ayrılıklar olacaktır. İnşallah Bülent Uygun, birkaç puan daha alarak devre arasına atacaktır kendini. Allah mahçup etmesin.

"ŞUT YAĞMURUNA TUTTULAR"

Beşiktaş'a dönecek olursak, futbolda dün yok, bugün ve gelecek var. Taraftarla bütünleşmiş, en az 10 pozisyona girmiş, 20'den fazla şut atmış, şut yağmuruna tuttular, Kayserispor kalecisi devrede sahanın en iyi oyuncusuydu. "Dalga mı geçiyorsun" derler, 3 tane yemiş, 13 tane mi yiyecek. Evet, 10 tane çıkarmış çünkü.

Beşiktaş, uyum sürecinde zikzaklar çizerken niye sabır dedim? Bir şekilde toparlayacaktı. Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Serdar Bey'e de, şimdi Erdal ve Emre Beyler geldi. Hatta Ahmet Nur Çebi'nin şu demeci yanlış anlaşıldı, cımbızla çekildi. Hedefi Ocak ayı olarak gösterdi. "Ocak'a kadar iyi puan alırsak, transfer dönemi önemli" demek istemişti. Onun altında Abdullah Avcı'nın son maçları şeklinde bir algı oluştu.

"FATİH HOCA, TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI, AVCI DA AYNI SÜRECİ YAŞIYOR"

3 Ekim 2019 Wolverhampton maçı, 0-1. Camia sıkıntıda. Hem giden, gelen kulüp yönetimi antrenörüne güvendi. Fatih Hoca, Türkiye tarihinin 1 numaralı antrenörü. Göztepe ve Ankaragücü'nde antrenörlük yaptı. Çok sevilir. Milli takımda yardımcılık derken Galatasaray'a geldi. 14-15 sene futbol oynamış, kendi evi. Başladı, kafadan kötü gitmeye başladılar. Büyük takımlarda 5-6 hafta kötü giderseniz sıkıntı olur.

6. hafta olabilir, 0-4 Ali Sami Yen'de, Fenerbahçe maçı. Çok tartışılıyor. Medya yerlebir ediyor. Hem Avcı'nın, hem Terim'in yönetimlerde kredisi yüksek. Fakat, o günlerde Faruk Süren ve yönetim şunu diyebilirdi, "Hocam, bu baskıları kaldıramıyoruz, Fenerbahçe'den 4 yedik." Abdullah Avcı da bu süreci yaşıyor. Teknik direktör istikrarı, takım istikrarı getiriyor.

"GÖKHAN GÖNÜL, OLAĞANÜSTÜ!"

Futbolda, 3-5-2, 4-4-2 çok önemlidir. Futbol matematik değildir ama futbolcuların bazı yerlerde oynamaları önemlidir. Oyuncunun adapte olması, rolüne çok zordur. Bir oyuncu söyleyeceğim, Gökhan Gönül. 3'lünün sağı gibi oynuyor. 60-70'lerde bir pozisyon var. Kayserispor, hazırlık paslarıyla çıkıyor. Diaby'nin auta attığı ve Burak'ın kızdığı pozisyon. Kale arkasında bir gördüm. Kayserisporlu stopere Gökhan Gönül pres yapıyor, dakika olmuş 70, burada pres yapıyor. 34 yaşında bu oyuncu. Olağanüstü bir tempo yapıyor.

Caner'e daha fazla özgürlük vermiş. Top bizdeyken, gel 4'lü oynayalım ileride Caner diyor. Beşiktaş, bu 3.5'lu, 4.5'lu sistemiyle, aslında savunmada 2'li kalarak, bunun handikapını bazı zamanlar çok yaşadılar. Yarın bir gün yine yaşayabilirler, yine sıkıntı olabilir. Beşiktaş, çok fazla kanat oyuncusuyla oynuyor. Savunmacı değil bunlar. Burak, Ljajic, Diaby, N'Koudou. Savunmacı değiller. Yarın bir gün bir rakibiniz sizi sürklase edebilir. Hoca da gülü seven, dikenine katlanır diyor. Genelde böyle oynadıkları için söylüyorum ben.

Şenol Güneş güzel futboluyla iz bıraktı. Abdullah Avcı da tempolu futbol seviyor. Atiba, sakattı form tutmamıştı. Vida'nın yanında Ruiz sakatlandı. Caner falan kolay değil, saatli bomba gibidir, çok severim ama kolay değildir, sıkıntı çıkarabilir. Gökhan, acaba haftaya hazır olur mu endişesi vardı.

"İSTATİSTİKLERİ DARMADAĞIN ETTİLER"

Fenerbahçe deplasmanına gittikleri zaman, Gökhan sağ bek, Caner sol bek, önde iki ön liberoya 'Kalın' mı diyecek, yoksa 'Caner sen git ortayı 4'le, Gökhan sen kal' mı diyecek. Kayserispor gibi rakiplerinin iki beki iyi olmayabilir, orta sahaları topla kat edemeyebilir, onun için bunu söylüyorum. Sert maçlar daha farklı olur. Ancak, bu tür rakiplere karşı özellikle iç sahada skoru bulduktan sonra sizi farka götürür. Beşiktaş, bugün istatistikleri darmadağın etmiştir. Pataküte, pataküte, pataküte 3 yaptılar. Kayserispor kalecisi 5 yıldız ama daha ilk yarıda 3 gol.

"AVCI'YA KIZDINIZ AMA KAZANDINIZ"

Caner ile Gökhan bağlasan durmaz ama hoca durun diyordu. Fakat, bu tip oyuncuların bir avantajı var. Caner, Moskova ve Fenerbahçe, Galatasaray'da uzun süre oynadı. Gökhan da öyle. Baskıyı kaldırabiliyorlar. Bir de 4 büyüklerde oynamış Burak Yılmaz var. Diğer oyuncularda geliyor. Şimdi Oğuzhan'ı kazanma zamanı. Kolay yetişmiyor böyle oyuncular. Abdullah Avcı'ya kızdınız ama kazandınız. Geleceği görebilmek önemli. Ligimizde şu anda 13. haftayı şimdi bitirdik. 39 tane puan vardı, 4 büyükler istediklerinin altında. Hepsi hedeflediğinin altında.

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÇIKIŞTA"

Beşiktaş oyun olarak çıkışta, Galatasaray arzu ve coşku olarak çıkışta. Galatasaray kazanamasa bile Fatih Terim oyunculardan memnun olduğunu söyledi. Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın inadından kurtuldu.

"İSTATİSTİKLERE LİDER OLUNMUYOR"

Bir tarafta da yapılanmanın ve planlamanın verdiği problemleri yaşayan Fenerbahçe var. Sürekli istatistik verilerle ligin lideri olunmuyor. Birinci sol bek almazsanız takımın tüm ritmi bozuluyor. Fenerbahçe şu an oynadığı futbolun karşılığını alıyor.