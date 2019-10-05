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Rıdvan Dilmen: Fatih Terim kolaya kaçmaya başladı

Eski futbolcu ve yorumcu Rdıvan Dilmen, 0-0 berabere biten maç sonrası Fatih Terim'i eleştirdi.

05.10.2019 22:18

Rıdvan Dilmen, golsüz berabere biten Gençlerbirliği- Galatasaray maçını yorumladı.

Dilmen özellikle Fatih Terim'in tercihlerini eleştirerek, "Teknik direktörler işin kolayına kaçmaya başladı. Terim'i Terim yapan farklılıkları, çılgınlıklarıydı. Fatih Terim de kolaya kaçmaya başladı. Neden Ömer Bayram yok? Tabii ki teknik direktörlerin kararlarına saygılıyım ama bizim işimiz de bunları yorumlamak. Fiziksel olarak hiç hazır olmadığını gördüğüm Selçuk İnan oynadı."

"GALATASARAY 1 PUAN KAZANDI"

Dilmen, sarı kırmızılı ekibin aldığı beraberlik için, "Galatasaray'ın bugün 2 puan kaybetmesinin tek sebebi, verilmeyen penaltı önemli bir sebep, ama oyuna baktığımızda Galatasaray 1 puan kazandı" ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen: Fatih Terim kolaya kaçmaya başladı

Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

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