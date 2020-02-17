Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, devletle problem yaşıyor konumuna getirildi

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Fenerbahçe için önemli değerlendirmeler yaptı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Ölümlü dünyada yaşıyoruz, seyirciler de ellerini vicdanına koyacaklar 'Acaba Rıdvan Dilmen doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor?' diyecekler. Aylardır futbol, krize bilinçli şekilde yönlendiriliyor diyorum. Yavaş yavaş da bu ortaya çıkıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü direkt olarak devletle problemi var konumuna getirildi. Fenerbahçeli yöneticilerin de burada hatası var. Demeçler, özellikle sosyal medya... Bundan birkaç sene önceki açıklamaları sürekli öne getirmek, kaşımak... Benim gibi bir insanın söylemediği sözleri yayınlamak... Anama, avradıma küfür ediyorlar. Bu devlet ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmek. Ne olduysa Cumhurbaşkanı'nın Divan Kurulu'na gelmesinden sonra oldu. Cumhurbaşkanı geçen gün uçakta bize tercüman olmuş. 'Devleti bu işe karıştırmayın' demiş.

"DİĞERLERİ GÜNDEM OLMUYOR"

Sayın Cumhurbaşkanı sadece bakanlara, Ali Koç'a söylemiyor, herkese söylüyor. Abdurrahim Bey geçen yıl 'Başka takımı şampiyon yapmak istiyorlarsa oynamayalım boşuna' diyor. Kimi kastediyor? Siyaset yapıyor aslında. Beşiktaş taraftarı, Cumhurbaşkanı'nı geldiği bir maçta yuhalıyor. Ancak bunlar gündem olmadı.

"İSMAİL KARTAL DESE?"

Mustafa Reşit Akçay beğendiğim, sevdiğim bir hoca. Bir kere telefonla konuştuk. Fenerbahçe maçı öncesi 'İnşallah Trabzonspor şampiyon olur' diyor. Emin olun ki Trabzonspor'u da yenmek isteyecektir. Birkaç hafta sonra Rizespor - Fenerbahçe maçı var, İsmail Kartal da 'İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur' dese, neler olur?"

"TEKRAR KARARI DOĞRU"

Emre Belözoğlu, Malatyaspor maçında penaltı attı, penaltının tekrarlanması lazım. Göztepe maçında Fenerbahçe gol attı ama gol doğru bir şekilde iptal edildi ve penaltı tekrarlandı. Sonra devre arasında yalandan bir açıklama yaptılar. 'Kural yeni' falan dediler. Bu kural sezon başından beri vardı ve hakemler uyarıyordu. Bir tekrar da Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında oluyor ve yine tekrar kararı doğru. Ayrıca erken içeri giriş de var.

"GECE YARISI VERİYORLAR"

İlk yarıda Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı var, Kasımpaşa hücum yapıyor ve orta sahada top ele çarpıyor. O top da gidiyor gol oluyor. Ofsayt çiziyorlar, ofsayt yok. Ancak yeni kurallar gereği Fenerbahçe'nin elden dolayı yediği gol iptal edilmeliydi. Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nde yediği ilk golü göremedim. Fenerbahçe kötü oynadı ama çok takım kötü oynadığında hatalı bir gol yediğinde ortalık ayağa kalkıyor. Ankaragücü maçında ilk golde ofsayta bakılıyor, 19 kamerayla takip ediliyor. Bir bakıyoruz maçtan sonra top Sedat Ağçay'ın eline çarpmış. Gece yarısı veriyorlar, Ersun Yanal göremiyor ve devrede itiraz edemiyor.

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON"

Neden insanlar pozisyonu maç sırasında göremiyor? Neden VAR hakemi, Mete Kalkavan'ı uyarmıyor. 'Fenerbahçe sistemin dışına itilmek isteniyor' derken, altı boş konuşmam, belge veriyorum. Sivassporlu Mustapha Yatabare'nin attığı bir gol nasıl iptal edildi? Doğru bir uygulama. Hakemler hissederse, TFF ile Fenerbahçe dalaşmış, hakemlerin bilinçaltı olur, çağırmazlar. Vedat Muriqi'nin Ankaragücü maçında eline çarptı gördüler. Sedat Ağçay'ı görmediler.

"ALIN TERİNE SAYGISIZLIK YAPMAM"

Trabzonsporlu oyuncuların, Galatasaraylı oyuncuların alın terlerine saygısızlık yapmam. Fenerbahçe kötü oynadığında 'Kötü oynadılar' deniyor. Ben de öyle diyorum ama haksız gol yemiş, penaltısı verilmemiş. Alanyaspor maçında penaltısı verilmemiş, Göztepe'de doğru tekrar yapan komite hakemleri Malatya'da tekrar vermemiş...

"HAKEMLER, TFF'NİN NİYETİNİ GÖRÜYOR"

Trabzonspor bu ligin en iyi kadrosuna sahip takımı. Sörloth'un 3-4 maç ceza almasının haksızlık olduğunu söyledim. Aynı Elneny'nin Gaziantep FK'lı oyuncu ile aynı cezayı almasının doğru olmadığını söylediğim gibi. Yıllar sonra Cüneyt Çakır'ı istemeyen Trabzonspor'a Cüneyt Çakır gidiyor. Hak eden takım bugün lider, 34 haftada liderliği hak eden lider olur. Trabzonspor'a yalakalık yapmam, işlerini yapıyorlar. Ancak hakemler, TFF'nin niyetini görüyor.

"HAKEMLER KAFADA KURMUŞ"

Trabzonspor maçının 5. ya da 6. dakikası, Sivassporlu Fernando gidiyor, Novak da kademeye girdi. FIFA kokartlı yardımcı Bahattin Duran bayrağı çekti ve top sahanın içerisinde... Yardımcı bayrağı kaldırdı. Bu bayrak ya iki takımdan birine faul için kalktı ya da elle oynama için... Ancak taç verdi! Ya Novak'ın gelişinden korktun taç verdin, ya da Cüneyt Çakır uyardı taç verdin. Bayrağı kaldırdığında top oyundaydı. Gol ya da penaltıyı tartışmıyorum. Çünkü kafada kurmuş. Cüneyt Çakır o maçın 3 dakika uzamayacağını sen de biliyorsun. Korktuğun da başına geldi, Sivasspor gol attı.