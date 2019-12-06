Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlebirliği'ni 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 23 ve 39. dakikalarda Vedat Muriç, 32. dakikada Luis Gustavo, 75. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 87. dakikada Max Kruse kaydetti. Vedat'ın 23. dakikada attığı ilk golde ofsayt tartışması yapıldı. Fenerbahçeliler pozisyonun ofsayt olmadığını belirtirken, diğer takım taraftarları pozisyonun ofsayt olduğunu savundu.

"BENCE OFSAYT SAYILMALIYDI"

Rıdvan Dilmen de konuyla ilgili olarak, "Benim futbol aklıma göre Fenerbahçe'nin attığı ilk gol ofsayt. Gençlerbirliği oyuncusu ıskalasa ofsayt olacak yani öyle mi? Geçen sene Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında da aynı pozisyon olmuştu, gol doğru karardı ama bence o da ofsayt sayılmalıydı." dedi.