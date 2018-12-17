17 Aralık 2018, 21:04
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ligi Kaçıncı Sırada Bitireceğini Açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ligi kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı. Dilmen, "Fenerbahçe'nin 8. olma ihtimali yok. 5-7 arasına atar kendini. 4 olursa da şaşırmam." dedi.

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

"FENERBAHÇE'NİN BU KADROSU DÜŞMEZ"

Karşılaşmayı NTV ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin 8. olma ihtimali yok. 5-7 arasına atar kendini. 4 olursa da şaşırmam. Fenerbahçe'nin bu kadrosu da düşmez, bu taraftar düşmez, forması zaten düşmez." dedi.

Ersun Yanal,Rıdvan Dilmen,Fenerbahçe

YORUMLAR (28)
BJK: İkinci lig için yapmış heralde sayın hocamız bu güzel iyimser yorumunu
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OLAYA BAK: aklıma snaydere dedikliri geldi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ....
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TS: Bu ersun bizde de önden çok maç verdi. Böyle müthiş dönüşleri fb de de bekliyoruz. E nede olsa o kadar tazminat verdik. Fb düşsün hepsi helal olsun bee.
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TÜRKGÜCÜ: Bu ne içiyor veya çekiyorsa banada getirin.Ekran karşısında kafası güzel
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RİDVAN: Ben olsam ersunun yerine ridvani transfer ederdim ridvan kesin 4. 3. Yapardi fenoşu lider bile yapar var o potansiyel ersunda cirtladi :))
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