Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ligi Kaçıncı Sırada Bitireceğini Açıkladı

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

"FENERBAHÇE'NİN BU KADROSU DÜŞMEZ"

Karşılaşmayı NTV ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin 8. olma ihtimali yok. 5-7 arasına atar kendini. 4 olursa da şaşırmam. Fenerbahçe'nin bu kadrosu da düşmez, bu taraftar düşmez, forması zaten düşmez." dedi.