Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe sol bek transferini haftaya oynatır

82 milyon TL'lik limit aşımını kapatmadan yeni transferlere lisans çıkaramayacak olan F.Bahçe, 31 Ocak'a kadar bu sorunu çözmek için tüm olasılıkları masa yatırmış durumda. TFF Lisans Kurulu tarafından özel bankalarla yaptığı anlaşmanın onaylamasını bekleyen sarı-lacivertli takımın şu anda yapması gereken en önemli hamle mevcut kadrodaki oyuncuların satışının gerçekleşmesi olarak gözüküyor.

"FENERBAHÇE'NİN SOL BEK TRANSFERİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe 'de yaşanan transfer gelişmelerini masaya yatıran usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de, "Çıkacak karar Fenerbahçe'nin transfer gelişmelerini etkileyecek ama Fenerbahçe'nin her şeye rağmen bir sol bek transferi yapacağını düşünüyorum ve hatta Fenerbahçe'nin yeni transferi önümüzdeki hafta oynatacağını düşünüyorum" dedi.