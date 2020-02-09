Rıdvan Dilmen: Futbolu çocuk bahçesine çevirdiler

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Süper Lig'in 21.haftasında oynanan Kasımpaşa Galatasaray maçının ardından NTV'deki canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki son haftalarda yaşanan gerilime değinen Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Ben iki tane Galatasaray başkanı gördüm. Barış, anne-baba, kardeş... Hoşuma da gitti bu söylemleri, bir yerden barış başlasın. Tabii ki Fenerbahçe'nin başkanına cevap verecektir. Gazetecilere 'Mesleğinizden olacaksınız' diyor, 'Ali Koç sürekli televizyonda' diyor. Bu söylemler barış getirmiyor. Aynı şeyi Ali Koç da yapmıştı. Beşiktaş da yaptı. Mustafa Bey'in arşive bakacak olursak birçok kez federasyonla ilgili söylemleri olmuştur. Ülkemizin barışa ihtiyacı var.

"BİR GÜN FEDERASYONA ÇAKACAK"

Trabzonspor ülkemizin güzide kulüplerinden biri. Abdülkadir Ömür'ü 20 milyon euroya vermediler. Trabzonsporlu Uğurcan'a da Sörloth'a da haksızlık da yapılmaması lazım. Fakat bu dönemde söylenecek her cümle ülkemizi yakından ilgilendiriyor. Başkanların söylemleri çok önemli. Bir şampiyon çıkacak, hayat da bitmeyecek ve kulüpler de devam edecek. Trabzonspor da aleyhine düdük çalınca, serzeniş olacak. Mustafa Bey de bir gün federasyona çakacak.

"TRABZON ALEYHİNE DÖNEBİLİR"

Şu an Trabzonspor da zor durumda bırakılıyor. İşler Trabzonspor'un aleyhine dönebilir. TFF'nin alacağı kararları doğru şekilde alıp, adalet dağıtması lazım. Ben bugüne kadar, bunu görmedim. Vedat Muriqi örneği gibi Fatih Terim sevki gibi... Sevk edilmesi için hiçbir sebep yokken, neden sevk ediyorsun? Zaten ceza da vermediler ama bu sevki açıklasınlar. Ne oluyor, Galatasaray taraftarını kaşıyor. Fenerbahçe taraftarını sürekli kaşıyor. Limit konusunu bilmiyorum, ekonomist değil. Nihat Bey de zaten 'Sezon sonu ortaya çıkacak' diyor.

"DEVLETE MESAJ MI VERİYOR?"

Karşılıklı atışmalar var, ama en tehlikeli cümle şu, gerçekçi ve açık konuşmak gerekirse, devlete karşı kıpırdanmalar var. Mustafa Bey, devlete mesaj mı veriyor? 'Bak bunlar sizle uğraşıyor' mu diyorsunuz? Yarın öbür gün aynısı başınıza gelirse ne yapacaksınız? Fenerbahçe'yi 17 kulüp dışında devletle problemli hale getiriyor. Fenerbahçe, devlet, bakan derken ne demek istiyorsun? Kimi dolduruyorsunuz?

"BU İŞ HASSAS YERLERE GİDİYOR"

Fenerbahçe'nin de devlete borcu var. Beşiktaş'ın da var, Galatasaray'ın da var. Ya bu devlet ne güzel destek veriyor, kullanın. Yalaka mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Mustafa Bey'e bir şey demek istemiyorum. Florya ve Riva'yı beceremediniz, size destek verdiler. Vefa Küçük Bey de anlattı, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Fenerbahçe'yi kapatma kararı almışlar, Atatürk'e rağmen. O yaptı demiyorum, tövbe. Arkadaşlar şu an bu iş hassas yerlere gidiyor.

"YARIN ÖBÜR GÜN DİYEMEZSİN"

Göztepe - Beşiktaş maçında diyelim ki tekrar verdiniz, Beşiktaş da kazandı ve 39 puana ulaştı. Neyi bekliyorsunuz? Kaosu arttırıyorsunuz. Cumhurbaşkanı, kendi yüzlerine söyledi 'beni uğraştırmayın' dedi. tehlikeli şeyler başladı Kadıköy'de. Öyle şeyler diyorsun ki, Ali bey de geçmişe gider, senin söylediklerini karşına koyar. Galatasaray'ın stadının açılışında olanları konuşur. Cumhurbaşkanı orada yuhalandı. Kulüpler için hukuki çerçevede elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yarın öbür gün hakem hatasından sonra 'Hakem de insandır' demeyeceksin. Daha önce de demedin zaten.

"ÇOCUK BAHÇESİ GİBİ"

Kaç yaşına gelmiş başkan, 'Ağlıyor' diyor, 'Mesleğinize dikkat edin' diyor. Çocuk bahçesi gibi ya... Ali Bey de dalga geçer gibi konuşmamalı, ne konuştu bilmiyorum da... Bu kulüpler kalıcı, sizler ve bizler gidiciyiz. Ülkenin birçok konuyla uğraşıyor, bir de sizle mi uğraşacak?

"NEDEN FENERBAHÇE?"

Limitle ilgili neden Fenerbahçe'yi soruyorsun? Fenerbahçe kaç transfer yapmış, 1! 15 tane yapan var. Eğer Fenerbahçe'nin puanının silinmesi gerekiyorsa, sileceksin. Hangi kulübe vermen gerekiyorsa vereceksin. Devlet bankaları ile Fenerbahçe arasındaki problemi kaşıyor!

"BEN OLSAM YARDIM ETMEM"



Fenerbahçe haksız bir sezon geçiriyor, bunu yorumcu ve Fenerbahçeli olarak görüyorum. Anadolu takımları da beter durumda. Ulaştırma Bakanı'na sitem ettim, yapmamalıydım. Bazı insanlar, 'Nasılsa bizim patronlar bunları sevmiyor' deyip gazı bir açıyor... İşte kraldan çok kralcı bunlar. Mesela dün Divan Kurulu toplantısından sonra dakika 1, '2010-2011 şampiyonu Trabzonspor' dedi sözleri gündem oluyor. Böyle bir atmosfer oluştu. Fenerbahçe maçında statta üzülerek bazı şeyler duydum. Vallahi Cumhurbaşkanı olsam yardım etmem.

"BİRBİRİMİZE SAYGIMIZ OLSUN"

Fenerbahçe'nin yapılandırmada taksitlere gelecek, ödeyemeyecekler, nereye gidecekler? Ben olsam yardım etmem. Hele şahıslara borçlar kalacak olursa, kimseyi bulamayacaklar. Elazığ'a beraber üzüldük, havalimanındaki kazaya beraber üzüldük. Bu ülke darbe gördü, 15 Temmuz gördü. Ülkemize, birbirimize saygımız olsun. Ne olur Ali Bey, Mustafa Bey rica ediyorum... Daha da tehlikeli günler görüyorum. Bu ülkeye yazık olur.

"ÇIKIN VE ÖZÜR DİLEYİN"

15 Temmuz'dan sonra yollanan 9 kişiyi MHK'da geri almışlar. Bu 9 arkadaşı kim yolladıysa çıkın ve özür dileyin. Demek ki haksız bir yere göndermişsiniz ve geri alıyorsunuz. Çünkü mevcut yönetimden isimler o zaman da vardı.

"NEDEN YALANLAR SEVK EDİYORSUNUZ?"

Siz devlet ile kulüpleri karşı karşıya mı getirmek istiyorsunuz? Durduk yere Fatih Terim'i, Vedat Muriqi'yi neden sevk ediyorsunuz? Hukuken Fatih Terim'e Vedat Muriqi'yi sevk etmen gerekiyorsa sevk et. Vedat 3 maç ceza alsa, 'Bakanlar devreye girdi, Cumhurbaşkanı da Trabzonspor'u seviyor' diyeceklerdi. Neden yalan söyleyip sevk ediyorsunuz, hukuki altyapısı yok. Temel sorun daha büyük.

"GİDİN YÖNETİCİLİK YAPIN"

TFF'de bir işgüzar yönetici diyor ki 'Trabzon gelmek istemiyor'. TFF telefon ediyor, milleti birbirine sokuyor. Sen kimseyi birbirine sokamazsın. Yapamıyorsanız, bırakacaksınız. Malatya'yı arayıp neden 'Trabzonspor'un yabancıları gelmek istemiyor' diyorsun. Trabzonspor Başkanı'nı zora sokuyorsun. Adil Gevrek'i kamuoyunda 'Vicdansız adam' haline getiriyorsunuz. Kimden çıkıyor sorun, TFF'den çıkıyor. TFF'de ne konuşuluyorsa, gazete görüyoruz. 'Galatasaray'ın hakkını yedirmem', 'Fenerbahçe'nin hakkını yedirmem' diyorlar. Gidin o zaman kulüplerde yöneticilik yapın.

"ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Bakın bu ülkeyi çok zor günler bekliyor, bir de sizlerle uğraşmasınlar. Esat var, Rusya var, ABD var, ekonomi var, bir sürü şey var.