Rıdvan Dilmen Hakemleri Yerden Yere Vurdu: Ligi Karıştırıyorlar

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Başakşehir ve Bursaspor-Galatasaray maçlarının hakemlerini eleştirdi.

Galatasaray mı 3-2'ye çevirdi yoksa Bursaspor mu? Bursaspor 3-2'den sonra bir değişiklik yaptı üçüncü forveti oyuna aldı. Yusuf'u çıkardı ve kanatsız kaldılar. Üç forvetle oynamanın anlamı kalmadı bundan sonra. 8 puanlık farkla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'dan biri son 9 haftaya lider girse 'şampiyon' dersiniz. Ama Başakşehir olduğu için bu zor. Büyük kulüplerin bir kültürü vardır sahaya yansıyan.

'HAKEMLER İYİ NİYETLİ DEĞİL'

Galatasaray'ın iyi oynamadığı maçta bu galibiyet çok anlamlı. Futbol olarak tatmin olmadım. Ama sonuç olarak önemli bir 3 puan aldı. Bence Erzurumspor maçından daha kötü oynadılar. Türk hakemliği Avrupa'nın en kötü hakemliği. Bu hakemler dışarıda neler oluyor da etkileniyorlar. Kural ve kuralsızlık ile alakası yok. Türk hakemliği ve Türk hakemliğini yöneten arkadaşlara söylüyorum; Serkan Tokat 4 maçta görevliyse, bunda bir tuhaflık var. En az 20 tane VAR hakemi var. Bu yüzden hakemlerimiz affetsinler, iyi niyetli değiller. Ligi birbirine sokuyorlar. Bugün mesela Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir lehine verdiği penaltıyı Kayserispor lehine vermezdi.

-Kayseri lehine bir gol verdi. Hakem mi verdi? Hayır. 4. hakem Serkan Çınar 'gel bak' dedi. Baktı baktı, 'faul değil' dedi, golü verdi. Son dakikada orta el, diz falan hakem 'oynayın' dedi ve top dışarı çıkmadı. 1.5 dakika sonra 'gel' dediler ve baktı penaltı verdi. Siz neden hakemlik yapıyorsunuz o zaman! Belhanda'ya faul yapıldı. Suat Arslanboğa görmedi. Kim gördü? VAR hakemi Cüneyt Çakır gördü.

— Sonuçta niyet önemli. Niyet nerede kötü biliyor musunuz? Suat Arslanboğa, Emre Taşdemir'i atamadı. Fatih hoca çıkardı. Galatasaray'ın galibiyetiyle alakası yok bunun. Ben hakemlerden bahsediyorum. Bence Kayserispor o pozisyonu kazansaydı, VAR'a falan gidilmeyecekti ve penaltı falan verilmeyecekti.