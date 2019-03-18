18 Mart 2019, 10:44
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Rıdvan Dilmen Hakemleri Yerden Yere Vurdu: Ligi Karıştırıyorlar

Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Başakşehir ve Bursaspor-Galatasaray maçlarının hakemlerini eleştirerek, "Türk hakemliği Avrupa'nın en kötü hakemliği" dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Başakşehir ve Bursaspor-Galatasaray maçlarının hakemlerini eleştirdi.

Galatasaray mı 3-2'ye çevirdi yoksa Bursaspor mu? Bursaspor 3-2'den sonra bir değişiklik yaptı üçüncü forveti oyuna aldı. Yusuf'u çıkardı ve kanatsız kaldılar. Üç forvetle oynamanın anlamı kalmadı bundan sonra. 8 puanlık farkla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'dan biri son 9 haftaya lider girse 'şampiyon' dersiniz. Ama Başakşehir olduğu için bu zor. Büyük kulüplerin bir kültürü vardır sahaya yansıyan.

'HAKEMLER İYİ NİYETLİ DEĞİL'

Galatasaray'ın iyi oynamadığı maçta bu galibiyet çok anlamlı. Futbol olarak tatmin olmadım. Ama sonuç olarak önemli bir 3 puan aldı. Bence Erzurumspor maçından daha kötü oynadılar. Türk hakemliği Avrupa'nın en kötü hakemliği. Bu hakemler dışarıda neler oluyor da etkileniyorlar. Kural ve kuralsızlık ile alakası yok. Türk hakemliği ve Türk hakemliğini yöneten arkadaşlara söylüyorum; Serkan Tokat 4 maçta görevliyse, bunda bir tuhaflık var. En az 20 tane VAR hakemi var. Bu yüzden hakemlerimiz affetsinler, iyi niyetli değiller. Ligi birbirine sokuyorlar. Bugün mesela Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir lehine verdiği penaltıyı Kayserispor lehine vermezdi.

-Kayseri lehine bir gol verdi. Hakem mi verdi? Hayır. 4. hakem Serkan Çınar 'gel bak' dedi. Baktı baktı, 'faul değil' dedi, golü verdi. Son dakikada orta el, diz falan hakem 'oynayın' dedi ve top dışarı çıkmadı. 1.5 dakika sonra 'gel' dediler ve baktı penaltı verdi. Siz neden hakemlik yapıyorsunuz o zaman! Belhanda'ya faul yapıldı. Suat Arslanboğa görmedi. Kim gördü? VAR hakemi Cüneyt Çakır gördü.

— Sonuçta niyet önemli. Niyet nerede kötü biliyor musunuz? Suat Arslanboğa, Emre Taşdemir'i atamadı. Fatih hoca çıkardı. Galatasaray'ın galibiyetiyle alakası yok bunun. Ben hakemlerden bahsediyorum. Bence Kayserispor o pozisyonu kazansaydı, VAR'a falan gidilmeyecekti ve penaltı falan verilmeyecekti.

Başakşehir, Kayserispor, Galatasaray, Rıdvan Dilmen, Spor


YORUMLAR (15)
DÜRĞST: GS34 KARDEŞ DOĞRU SÖYLÜYORSUN AMA AYNI ZAMANDA GALATASARAYIN DA YENMESİ İÇİN DUA EDİYORLAR. ÇÜNKÜ KENDİ RAKİPLERİNİ YENİYORUZ. ZOR BİR DURUM ONLARIN ADINA!!!!YAZIK MUHTAÇLAR BİZE
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TR80: Senn febe kümede nasıl kalır hangi hakem atanırsa puan toplar kümede kalır onu konuş.
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GSLİ : Şarlatanlık yapma be
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DİNÇER: Cinconlular heyecanlandi fener maçını unuttular galiba şampiyon başakşehir
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