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Rıdvan Dilmen'in zor anları! Lastiği patladı, oğlundan yardım istedi

Bir dönemin efsane futbolcusu, günümüzün spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, önceki gün aracının lastiğinin patlaması nedeniyle yolda kaldı. Rıdvan Dilmen, oğlunu arayarak yardım istedi.

07.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:31

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, günümüzün yorumcusu Rıdvan Dilmen trafikte saatlerce mağdur kaldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Rıdvan Dilmen'in, 'de otomobilinin lastiği patladı.

OĞLUNDAN YARDIM İSTEDİ

Bir an ne yapacağını bilemeyen Dilmen, oğlu Erdi Dilmen'den yardım istedi. Ünlü spor yorumcusu, oğlunun gelmesiyle araç değişimi yaptı.

Gazetecilerinde görüntü aldığını gören Dilmen, bulunduğu durum karşısında kahkaha attı. Rıdvan Dilmen, patlat lastikli aracını oğluna bırakarak yeni arabayla yoluna devam etti.

Rıdvan Dilmen'in zor anları! Lastiği patladı, oğlundan yardım istedi

Rıdvan Dilmen, Onur Aydın, Kuruçeşme, Spor


HABER YORUMLARI (4)
KANKA:Rıdvan Dilmenin çenesinin de lastiği patlasa da artık futbolla ilgili yorumlarına son verse !
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KANUN:Ne mağduru yahu atlar bi taksiye gider yeni arabayı beklemiş sadece ortada mağdurluk bir durum yok.
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HAMİT:Bu habere böyle yorum kabak lastikle yola çıkmak ofsayt, o arabayı oğluna teslim etmek ceza alanında faul penaltı gerektirir. Bir sıfır geridesin Rıdvan DİLMEN.
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H.G:vaybe cok degerli haber olmuş
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Spor

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