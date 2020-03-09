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Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a gideceğini söyledi

Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için Galatasaray maçı öncesi ve sonrası dikkat çeken yorumlar yapıldı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a gideceğini söyledi.

09.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:25

Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın sezon sonu Galatasaray 'a imza atacağı iddiaları yeniden ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ve Tugay Kerimoğlu, Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç hakkında açıklamalarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN'İN MERT HAKAN YANDAŞ CEVABI

"Mert Hakan Yandaş'ı nerede görüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Rıdvan Dilmen "Galatasaray'da görüyorum. Mert Hakan Yandaş büyük kulüplerde oynamayı hak ediyor. Ne tam orta saha, ne tam forvet ama oldukça iyi bir oyuncu." dedi.

TUGAY KERİMOĞLU'NUN EMRE KILINÇ YORUMU

Tugay Kerimoğlu ise maç öncesi Emre Kılınç'ın yedek kalmasını şu şekilde yorumladı; "Sivasspor, uzun süre Emre Kılınç ile oynamıştı, bu kez Yasin Öztekin var. Çıkan transfer dedikodularından dolayı Emre'yı koruma düşüncesinde olabilir Rıza Hoca."

Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a gideceğini söyledi
Etiketler : Mert Hakan Yandaş, Rıdvan Dilmen, Emre Kılınç, Galatasaray, Spor

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