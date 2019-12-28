Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın G.Saray'la anlaştığını söyledi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı. Usta yorumcu Rdıvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Galatasaray'ın iki tane stoper alması gerektiğini vurgulayan Dilmen, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın Sarı Kırmızılı formaya yakın olduğunu ifade etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Ben Emre Kılınç ile Mert Hakan'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a geleceklerini düşünüyorum. Galatasaray ile prensip anlaşması oldu diye duydum. Fatih Terim, Seri ve Lemina'yı kesinlikle göndermez. Taylan'ın kafasını şuan allak bullak etti. Bu çocuk iyi oynadı. Galatasaray olmazsa olmaz transferi stoper. Linnes'i getirecek zaten. Bence iki tane stoper alması lazım ama bir tane kesin alması lazım. Taylan'ın performansı Selçuk İnan'ı geriye itecek. Belhanda'yı oturttu. Babel, Galatasaray'ın en önemli silahı. Formunda bir Babel ve Falcao hatta Feghouli bomba takım oluyor.

"ARDA TURAN İÇİN 10 KERE RİSK ALINIR"

Arda için 10 kere risk alınır. Ben sadece Arda'nın verdiği mesajlardan gidiyorum. Arda bence devre arası kamp ile başlayacak. İyi bir Arda'yı Atletico Madrid oynattı da Galatasaray mı oynatamayacak? Sergen ile Tümer yan yana oynamaz ama teknik direktörün işi bu adamları yan yana oynatmaktır. Oynattı Lucescu. Arda ile Babel'i oynatırsın. Birin forvet arkası oynatırsın. Babel santrafora yakın oynuyor. İnşallah, Arda inşallah toparlar.

"HAYIRLI OLSUN GALATASARAY'A"

Arda Turan Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray taraftarının serzenişi olsa da Arda Turan'ı sahiplenir, sahiplenmesi gerekir. Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz'ı sahiplendiği gibi. İnşallah da Galatasaray'da başarılı olur ve inşallah da form tutar ve Şenol Güneş milli takıma çağırır.