Rıdvan Dilmen: MHK ve TFF'ye göre Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yok

Rıdvan Dilmen, NTV'de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısını değerlendirdi. İşte Dimen'in açıklamaları:

"Gençlerbirliği - Gaziantep ve Göztepe - Beşiktaş maçındaki kural hatası iddiası için bir açıklama yaptı Nihat Özdemir, MHK'dan karar bekliyorum dedi ama bence MHK kararını vermiş, size iletmiş. İki maçta da kural hatası yok. Çünkü o iki maçın da hakemi, bu hafta maçlarda görev aldı. Bu iki hakem kural hatası yapsa, bu hafta maçlara atanmaz.

"BUNUN HESABINI KİM VERECEK?"

Ben cevabı vereyim; MHK ve TFF, kural hatası yoktur kararını vermiş ve bu kararlarını da bu haftaki hakem atamaları ile tescilledi. Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan bu hafta atandıkları maçlarda bir kural hatası yaparsa bunun hesabını kim verecek? O zaman ne olacak?

"GUSTAVO'YU NEDEN PFDK'YE SEVK ETMEDİNİZ"

Kurumlar ile ilgili bağımsızdır, iyi insanlar vardır deniyor. Bu hafta Luiz Gustavo'yu neden sevk etmediler. Niyet arıyorsanız bu hafta da Gustavo'yu PFDK'ya sevk etmeleri gerekiyordu. Etmiyorsanız Vedat'ı neye göre sevk ettiniz? Demek ki bir yerde hata var"