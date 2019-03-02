Rıdvan Dilmen: Pozisyon Penaltı Ama Serdar Aziz Ofsayt

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller, Serdar Aziz, Roberto Soldado ve penaltıdan Victor Moses'tan geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini Melnjak (2) kaydetti.

Karşılaşmayı NTV ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe galip ama mağluptur. 10 kişi kalmış rakip karşısında öne geçiyorsunuz ama oyunu kazanamıyorsunuz. Tartışmalı bir golle kazanıyorsunuz. Pozisyon penaltı ama benim futbol bilgim, pozisyonun ofsayt olduğunu söylüyor. Ben bir şeylere güvenmiyorum. Kırmızı ve lacivert çizgileri göremedim. Bir anda bir ayak çiziyorlar orada. Durdurup baktığımda Serdar Aziz'e faul var gibi. Benim gördüğüm pozisyon ofsayt. Çizgisiz ofsayt. Çizgiyi maçtan sonra çekerler mi bilemem." dedi.

"FENERBAHÇE'NİN AVRUPA ŞANSI VAR"

Dilmen, " Sivasspor, Konyaspor'un puanlarına bakın. Sivas 31, Konya 34. Fenerbahçe, iki maç kazanırsa o puanlara ulaşıyor. Avrupa şansı bile var. Kasımpaşa için Şampiyonlar Ligi derken şimdi küme düşme hattına yaklaştı." diye konuştu.