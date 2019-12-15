Rıdvan Dilmen şaştı kaldı: Akıl var, mantık var

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 futbol adlı programda Galatasaray'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

"Emin ol en az 500 kişi trafiğe kalmamak için çıkmıştır, radyodan dinleyince görmüştür. Şuraya geldiğimde "Aa penaltı" dedik 2-1 oldu, mikrofon taktık 2-2 oldu. Futbol böyle bir oyun. Değişik duygular oluyor. Nadir rastlanan olaylardan biri bu."

"FATİH HOCAYI ELEŞTİREMEM"

"İkinci yarı atak yapamayan Ankaragücü, en etkili oyuncusu atılmış. Falcao çıkarın dedi, Nagatomo da demişti. Bugün itibariyle kim ne derse desin ama şimdi hocayı eleştiremem. Akıl var, mantık var adamı niye tutuyorsun uyuyan Ankaragücü'nü uyandırıyorsun. Ankaragücü ümitlendi, sonra yine mi son dakikalar ve panik..."

"BUNUN HATASI MARCAO"

"Fatih Terim'i en çok ben eleştiririm ama ne diyeyim? Nasıl eleştireyim teknik direktör hatası ile gol yemedi, bir oyuncunun hatasıyla gol yendi. Ankaragücü'nün bir taktiği vardı Mustafa hoca yapmış, Galatasaray ilk yarı pek zorlayamadı. İkinci yarı Galatasaray oyunu yıktı. Hele hele Babel'in 2'ye 1 yakaladığı var, işi bitirecekti gol olmadı ama Galatasaray yine ikiyi buldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Fatih Terim haftaya Göztepe maçını düşünecekti, Ankaragücü bari "10 kişi kalmasaydık, cezalı olmasaydı" derken bunlar oldu"

"HAKEMDE YÜREK VAR"

"Bana göre 1-2 hataya rağmen mükemmel bir hakem performansı vardı. Belhanda kaçırsa penaltı tekrarlanırdı kalecinin ihlali vardı. Marcao'nun penaltısını verdi, yürek var Ali Şansalan'da"

"GEÇEN SENEYİ GEÇERDİ"

"Marcao'nun yaptığı bakın işi nerelere getirdi. Kırılma anı Marcao'nun yaptığıdır, oyunun dengesini altüst etti. Sezon başından beri Galatasaray'a sallıyoruz ama puanını 26 yapsaydı, muhtemelen geçen seneki puanını geçecekti. Şu maç 1-0 Galatasaray yenilse farklı şeyler söylerdik, formsuzdu falan derdik ama öyle değil"

"UMURSAMAZ BİR ADAM"

"Nzonzi'nin taklidini yapmıştım, bir krizi olduğu kesindi. Umursamazdı Nzonzi. Hocanın PSG maçı sonrası bir açıklamasını cımbızla almıştım. "Bundan sonraki kararlarımız daha radikal olmalı" diyor. Nzonzi sorunu geliyorum demişti. Hoca da rahatsız zaten onlardan. Nzonzi aidiyet duygusuyla oynamıyordu"

"SAÇMA SAPAN GOLLER YENDİ"

"Gerçekten biz oyun bu skorla bitmemiş olsa başka şeyler konuşacaktık. Şimdi ben hocaya "Neden çıkardın mı" diyeyim? Saçma sapan goller yedi Galatasaray. Tuhaf skorlardan birini yaşadık.Galatasaray'ın 15 hafta itibariyle kötü olduğunu söyleyebiliriz. 3 maç üst üste kaybetse bu kadar travmatik olmazdı, bir mental yorgunluk var."

"SADECE FERNANDO YOK"

"Geçen seneki şampiyon kadro nasıl oldu da böyle oldu? Bir kriz var bu kadroda kesin. Fernando olsa tabii ki enerjiyi arttırır ama 8 isim var geçen seneden herkes aynı."

"TERİM OLSAM MEMNUNUM DERİM"

"Basın toplantısında ben olsam oyundan memnunum derim. Çok pozisyona girdiler. Alanya spor maçında Alanya puanı hak etti ama bugün farklıydı. 10 sene sonra bunlar hatırlanır bu hatırlanacak bir maç."

"MUSLERA'YI GÖRMEDİK"

"Marcao penaltı yaptırana kadar Muslera'yı bile görmemiştik. Bu skor mental olarak da bir sıkıntı olduğunu gösteriyor Galatasaray'da. Tarihe geçen bir maç izledik, nadir görülecek maç bu. 2-0 diye geldik, 2-2 olmuş. Rakip 10 kişi. Mental baskı taktiğin önüne geçiyor"

"TRANSFERLERLE KADRO DEĞİŞECEK"

"Sezon başından beri Fatih Terim'in yaptıklarını doğru bulmuyorum ama hoca bu maçta hatalı değildi. Devre arası Galatasaray transfer yapar mı? Hoca alacak."

"ARABADA YAKALANDILAR"

"Mustafa Kaplan da Fatih hoca da abartıyorum, maçı bitirelim demişlerdir. Minimum 500 kişi arabada yakalandı 2-2'lik skora. Şok yani bu, Ankaragücü için de geçerli."

"BÜYÜK KAYIP LUYINDAMA"

"Falcao konuşulduğu zaman hoca bunu ima ediyordu. Luyindama gidince defo daha çok ortaya çıktı. Luyindama'yı ben çok beğeniyorum. Çok büyük kayıp."

"MENTAL OALRAK İYİ DEĞİL"

"Sezonun bitmesine daha çok var ama Galatasaray net başarısız. Tuzla ile oynuyorsun, yani her şey mi üst üste geliyor? Galatasaray mental olarak iyi değil. Ben Ömer'i de beğenmedim Ankaragücü maçında."

KADROYU TEK TEK SAYDI

"Muslera iyi sezon geçiriyor. Marcao kötü, Nagatomo kötü, Donk vasat, Mariano kötü, Lemina var mı yok mu belli değil, Belhanda kötü. Falcao yok, Babel ve Feghouli kötü. Fatih Terim formsuz ama neden formsuz söylemesi kolay ama neden formsuz hoca? Formsuz demek günlük olur. Bir sebep var. Fatih hoca sorumludur"

TERİM'İN BASIN TOPLANTISI YORUMU

"Hocanın cümlelerine bakarsak isim vermemiş ama çok önemli sözler söylemiş. Oyunda sıkıntı yok diyor Fatih Terim. Teknik taktik ile ilgisi yok diyor ama Marcao diyor hoca. Değişiklikle alakası yok 3-4 olacaktı maç. Bu olay teknik taktik değil. Nagatomo çıktı, Emre girdi diye olmadı bu. 1 oyuncunun işgüzarlığı ve rakibinin hevesinin artması ile oldu 2-2'lik skor"

LİMİT ARTMASI HAKKINDA

"Limiti aşanlar ceza alacak denmişti. Neden arttırıyorsunuz bunu? Başakşehir'den başka Avrupa'da takım da yok. Beyaz sayfa böyle olmaz. Kimsenin haberi yok. Ben spor adamı olarak merak ediyorum, ne aşmışlar ne olmuş? Bana garip geldi. Yüzde 10 artmasını istemem. Haksız rekabet oluyor. Sivas'ın borcu yok diyelim ayağını yorganına göre uzatmış, yazık değil mi o takımlara"

KOÇ, ALP, ÖZDEMİR BULUŞMASI

"Mustafa Cengiz, Ali Koç'a değil Zekeriya Alp'in de orada olmasına kızıyor. Her ne olursa olsun keşke federasyonla görüşselerdi. Zekeriya Alp'in olması her şeyin manipule edilebilir olması ve skandaldır. Görüşme yeri de doğru değil. Yoksa Nihat bey ile Ali bey evlerinde de buluşabilir. "

"EKSİ FENERBAHÇE'YE YAZAR"

"Başından beri karşıyım Zekeriya Alp'e ben. Neden? Her ne olursa olsun bu algılarla Fenerbahçe de zarar görüyor. Son derece acemi bir iş bu. Şu oldu bu oldu diyorlar ve Fenerbahçe'ye de zarar veriyor. Burada eksi Fenerbahçe'ye yazar ama yanılırım inşallah ama böyle"

"FATİH TERİM YEMEK YESE?"

"Mesela Fatih Terim ile Zekeriya Alp yemek yese yarın ne deriz? Ben demem de... Bu olaylar hakemleri baskı altına alıyor. Yani yerse genç hakemler baskı altına girebilir."

"BAŞAKŞEHİR FİNAL OYNAR"

"Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Okan hocanın kariyerinde güzel serüven var, Allah yardımcısı olsun iyi gidiyor. Olağanüstü bir takım çıkmazsa ben yarı final ve final görüyorum. Başakşehir herkesi her yerde yenebilir."