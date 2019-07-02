Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi açıkladı

Rıdvan Dilmen , Futbol Federasyonu'>Türkiye Futbol Federasyonu 'ndan kendisine Milli Takımlar Sorumluluğu için yapılan teklifi açıkladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklaması;

"Bana Milli Takımlar sorumluluğu için teklif yapıldı. Şimdi cazip bir teklif, Milli Takımlar Sorumluluğu. Düşündüm taşındım, dedim Nihat Bey 'Ben olmayayım.' Çünkü Fenerbahçeli bir etiketimiz var. Biz yorumlarımızda elimizden geldiği kadar objektif olsak da, ciddi bir şekilde özerk olarak Federasyon ve Milli Takımlardan sorumlu olsam bütün Milli Takımlardan "

"KAOS ORTAMI OLACAKTI"

"Şenol hoca bizim hocamızdır. Onun üstü ya da altı gibi değerlendirmemek lazım. Ama Fenerbahçe ceza alsa başka sallarlar, Galatasaray veya Beşiktaş'a ceza verseler olay olur. Sonuç olarak ben kendim için değil, kaos ortamı olacak. Aman dedim bu zor dönemde. Burada kendimi korumak, kenarda dinlenmek anlamında değil."

"BU DÖNEMDE OLMAMIZ DOĞRU DEĞİL"

"Taşın altına elimizi her zaman koymak isteriz ama bu kadar kulüpler arasında kutuplaşmanın olduğu bir dönemde bizim olmamız doğru değil. Yönlendirebilen gazeteciler olur herhangi bir futbol adamını, MHK'yi şunu söyleyebilirim. Benim asla yönlendirdiğim bir konu yoktur."