02.07.2019 13:26
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Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi açıkladı

Eski futbolcu ve yazar Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan Futbol Net programından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kendisine yapılan teklifi açıkladı.

Rıdvan Dilmen , Futbol Federasyonu'>Türkiye Futbol Federasyonu 'ndan kendisine Milli Takımlar Sorumluluğu için yapılan teklifi açıkladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklaması;

"Bana Milli Takımlar sorumluluğu için teklif yapıldı. Şimdi cazip bir teklif, Milli Takımlar Sorumluluğu. Düşündüm taşındım, dedim Nihat Bey 'Ben olmayayım.' Çünkü Fenerbahçeli bir etiketimiz var. Biz yorumlarımızda elimizden geldiği kadar objektif olsak da, ciddi bir şekilde özerk olarak Federasyon ve Milli Takımlardan sorumlu olsam bütün Milli Takımlardan "

"KAOS ORTAMI OLACAKTI"

"Şenol hoca bizim hocamızdır. Onun üstü ya da altı gibi değerlendirmemek lazım. Ama Fenerbahçe ceza alsa başka sallarlar, Galatasaray veya Beşiktaş'a ceza verseler olay olur. Sonuç olarak ben kendim için değil, kaos ortamı olacak. Aman dedim bu zor dönemde. Burada kendimi korumak, kenarda dinlenmek anlamında değil."

"BU DÖNEMDE OLMAMIZ DOĞRU DEĞİL"

"Taşın altına elimizi her zaman koymak isteriz ama bu kadar kulüpler arasında kutuplaşmanın olduğu bir dönemde bizim olmamız doğru değil. Yönlendirebilen gazeteciler olur herhangi bir futbol adamını, MHK'yi şunu söyleyebilirim. Benim asla yönlendirdiğim bir konu yoktur."

Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu , Rıdvan Dilmen , Futbol , Spor

YORUMLAR(3)
SAMİ:federesyon başkanlığı sana yakışırdı getirdiler şikenin mucidini şaimeli bir lig olur
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GSLİMETİN:fenevde sevdiğim tek insan
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BOŞLUK:senden başka ne beklenir. aynı mantıkta şenol güneş trabzonlu . terim . . galatasaylı senin dediğin mantıklı olsa onların milli takımda işi ne. milli takımdaki oyuncular da bazı takımlardan . senin sözlerin boş kardeşim. işte bu ülke senin gibi düşünür geçineler boş insanlar yüzünden bu durumda
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