Rıdvan Dilmen: UEFA’nın açıklaması gaz almak için

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, futbol dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve çok konuşulacak önemli açıklamalarda bulundu.

NTV'ye telefonla bağlanan ünlü yorumcu Dilmen, TFF'nin bugün liglerin geleceği ile ilgili yaptığı açıklamaya değindi.

Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı;

"Öncelikle TFF'nin aldığı bir karar değil bu. Sonuçta 2 gün önce UEFA'nın 55 ülke ile yaptığı toplantıdan çıkan karar bu. Yani UEFA'nın kararına göre Haziran'dan önce futbol başlamayacak. Bu sadece bizim özelimizde değil, tüm Avrupa'ya aynı karar söylendi. Biz kendi kendimize karar vermedik. Ancak Temmuz başında da futbola başlanmazsa, ne olur? Bu daha soru işareti. Dünyanın yaşadığı bu kriz futbolu da etkileyecek. Her şey normale döndüğünde bile uzun yıllar kriz futbolu etkileyecek gibi gözüküyor.

"DÜNYA FUTBOLUNUN GAZINI ALMAK İÇİN YAPILAN BİR AÇIKLAMA"

Biz kulağı hep tersten tutuyoruz. Örneğin, Mayıs ayında birçok sporcunun kontratı bitiyor. Haziran'da futbol başlayacak diyorsunuz ama önce bu sorunlar çözülecek. Sonra dünyadaki sağlık tahakkuk edilecek ve ona göre karar verilecek. UEFA'nın yaptığı açıklama, sadece dünya futbolunun gazını almış olmak için yapılmış bir açıklama.

"ÖNCE UEFA'NIN SİSTEMİ OTURTMASI LAZIM"

Mayısta kontratı bitecek olan en az yüzde 30'luk bir kısım var. Sözleşmesi biten oyuncu kontrat yapmadan Temmuz'da oynar mı? Önce teşhisi bulacaksınız, sonra çözümü bulacaksınız, tarih belirtmeyeceksiniz. Önce UEFA'nın sistemi oturtması lazım.

"SÜPER LİG 14 MİLYAR TL ZARARDA"

FIFA bildiğim kadarıyla futbola bir fon arıyor. Mesela Türkiye bu konuda biraz geride. Şu anlamda söylüyorum, Bundesliga 4,5 milyar euro kar açıkladı, Türkiye Ligi 14 milyar TL zararda. Onlar bile bu oranlarla zorluk yaşayacaklar. Bizi borçlandıran kim mevcut kulüpler. Büyük kulüpler hem bizi borçlandıracaklar sonra da bir o kadar da para kullanacaklar. Bu konularda Devlet yardım ediyor ama bizim ülkemizde zaten devlete ve bankalara olan borçlar inanılmaz. Önümüzü göremiyorum. UEFA'nın bugün aldığı karar, altı dolu olmayan öylesine bir karar."

"PLAY-OFF DİYEREK FEVRİ DAVRANDIM"

Akdeniz ülkelerinde sıcakta oynamak kolay olmuyor. Sporcular da dahil bütün insanların evlerinde yapabildiği kadar spor yapmaları gerekmektedir. Futbolcuların bomba gibi çıkacağını kimse düşünmesin. Ben fevri davrandım play-off dedim. Ancak Mustafa Cengiz'in bir açıklaması var. Play-off olursa 6 maç, normal fikstür oynanırsa 8 maç var. Bu fikstürün tarihi sıkıştırılıp, oynanabilir dedi. Doğru dedi. Zor bir süreç, önümüzü göremediğimiz bir süreç. Evimizde kalacağız, tedbirimizi alacağız ve rabbimize dua edeceğiz. Hadi haziranda temmuzda oynayalım diye bir şey yok. Bazı oyuncular, haklı olarak paradan dolayı oynamayacaklar.