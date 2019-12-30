Rıdvan Dilmen ve Ahmet Çakar, Şenol Güneş'in Trabzonspor'a gidebileceğini iddia etti

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un Ünal Karaman ile yollarını ayırma kararı aldığı haberlerinin çıkmasının ardından NTV ekranlarında sürpriz bir öneride bulundu. Ardından Ahmet Çakar da Beyaz TV'de benzer sözler kullandı.

Tecrübeli hocanın iki takımı birden çalıştırabileceğini kaydeden Dilmen, "Şenol hoca acaba sene sonuna kadar Trabzon'a gidebilir mi? Nasılsa EURO 2020 tamam, serüven bitti. İki takımı birden çalıştırır mı? Gider mi bilmiyorum. Duyum aldığım yok, sadece düşündüm. Eğer 6 gün içinde teknik direktör başlarsa kafalarında plan olduğunu düşünürüm" dedi.

"BU İŞTE BİR TEZGAH VAR"

Ahmet Çakar da, "Bu işte bir tezgah var. Bana göre Ağaoğlu, Şenol Güneş ile anlaştı. Acaba, bizi Şenol Güneş gibi bir adam taşıyabilir mi dediler? Bu dakikadan sonra kimi getirirsen getir, Şenol Güneş'ten başka kimse tutmaz. Puan kaybında anormal şeyler olur" ifadelerini kullandı.

Son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'un başında çalışan Şenol Güneş, A Milli Takım öncesinde Bursaspor ile Beşiktaş'ta görev aldı.