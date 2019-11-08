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Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e günler önce yaptığı penaltı tavsiyesini anlattı!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz günlerde Vedat Muriç'e, "Penaltıları sen at" tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

08.11.2019 23:47 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:38

Süper Lig'in 11. haftasında , sahasında 'yı 3-2 mağlup etti. Rıdvan Dilmen de mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, "Bu maçı izlemeyenler çok şey kaçırmadı. Fenerbahçe'nin en kötü olduğu maçtı. 3 duran top Fenerbahçe adına 2 penaltı birisi Serdar'ın golü onun dışında bu gol kaçar mı dediğimiz bir kaç tane pozisyon var. Özellikle Fenerbahçe'nin fiziki yapısını hiç beğenmedim. Sanki Şampiyonlar ligi maç oynamışlar kadro değiştirmeden oynamışlar gibi. Çok yorgun gördüm Fenerbahçe'yi" dedi.

"KASIMPAŞA CESUR BİR OYUN SERGİLEDİ"

Dilmen, "Ben bugün Vedat'ı da beğenmedim. İleride iyi işler yaptı ama o da yorgun gibiydi.Kasımpaşa beklediğim ötesinde cesur bir oyun sergiledi. Kopmadı oyundan gol yedikçe yakalamaya çalıştı.Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla bile lider olması bir özgüven getirecektir.Geçen Muriç'e 'Gol kralları genelde penaltıcılar olur' dedim. 'Hocam' dedi, 'birinci penaltıcı Emre, ikinci penaltıcı benim' dedi. 'Emre ağabeyine rica etsen, o hayır demez' dedim. 'Zaten Emre ağabeyden rica edeceğim dedi. Çoğu gol kralı penaltı atar." diye konuştu.

VEDAT GOL SAYISINI 7'YE ÇIKARDI

Fenerbahçe'nin santrforu Vedat Muriç, Kasımpaşa maçında da gollerine devam etti. Sarı-lacivertlilerin maçta kazandığı iki penaltıyı da gole çeviren Muriç, ligdeki gol sayısını 7'ye yükselterek takımının en skorer ismi olmayı sürdürdü.

Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e günler önce yaptığı penaltı tavsiyesini anlattı!

Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor


HABER YORUMLARI (1)
EFEDAYI:Bu defansla Malatya''da işimiz çok zor . Ne ofsayt taktiği yapabiliyorlar , ne pozisyon almayı biliyorlar . ne adam yakalayabiliyorlar , ne de doğru müdahele yapabiliyorlar. En kötüleride aptalca kırmızı gören İsla''ydı. . .
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