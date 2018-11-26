Rıdvan Fadıloğlu
'nun acı günü
GAZİANTEP - Şehitkamil
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun annesi 82 yaşındaki Sezer Fadıloğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun annesi Sezer Fadıloğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. sezer Fadıloğu'nun annesinin cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Bahattin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedildi.Cenazeye, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra Gaziantep
Valisi Davut Gül Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer
, Ak Parti
İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, il protokolü ile çok sayıda sevenleri ve yakınları katıldı
Gaziantep,Şehitkamil,Rıdvan Fadıloğlu
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:02