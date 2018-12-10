Rıdvan Gülşen, Experian Türkiye Operasyon Grubu Ülke Lideri Oldu

Rıdvan Gülşen, uzun yıllardır sektördeki deneyimi ve tecrübesiyle Experian'ın stratejik ve operasyonel proje ve faaliyetlerini yönetecek.

Kariyerine Infonet'te başlayan Rıdvan Gülşen, 2008 yılından bu yana Experian Türkiye'de çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2016'dan bu yana Proje Müdürü olan Rıdvan Gülşen, Aralık 2018 itibariyle Experian Türkiye Operasyon Grubu Ülke Lideri oldu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Gülşen, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde tamamladı.

Experian Türkiye Genel Müdürü Serter Baltacı, Experian Türkiye'nin konusunda uzman ekibiyle sektördeki konumunu güçlendirdiğini belirtti ve 'Experian'da 10 yılı aşkın süredir çeşitli yönetici pozisyonlarında görev alan Rıdvan Gülşen, sektördeki geniş bilgisi ve tecrübesiyle Experian Türkiye Operasyon Grubu Ülke Lideri olarak görevine devam edecek. Rıdvan Gülşen, özellikle teknik danışmanlık, stratejik risk yönetimi, optimizasyon ve tahsilat gibi önemli konularda projelerimizi ve faaliyetlerimizi yönetecek. Experian Türkiye olarak iş ortaklarımıza sunduğumuz üst düzey hizmetlerimizi sürdürecek ve insan kaynağına olan yatırımımıza devam edeceğiz.' dedi.