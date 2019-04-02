Rıdvan Karakayalı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı olan Rıdvan Karakayalı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İzmir Kemalpaşa ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Rıdvan Karakayalı isimli CHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde CHP İzmir Kemalpaşa adayı Rıdvan Karakayalı kimdir? CHP İzmir Kemalpaşa adayı Rıdvan Karakayalı yüzde kaç oy aldı?

Rıdvan Karakayalı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı olarak gösterilen Rıdvan Karakayalı Kemalpaşa ilçesinde % 45,71 oranında oy almıştır. Kemalpaşa ilçesinde % 45,71 oranında oy olan Rıdvan Karakayalı adlı CHP adayı toplamda 30.945 adet oy sayısına ulaştı.

Rıdvan Karakayalı Kimdir?

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 24 Ocak 1958'de doğan Rıdvan Karakayalı, ilk, orta ve lise eğitimini Kemalpaşa'da tamamladı. 1979'da İzmir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun olan Karakayalı, 1979-1980 eğitim-öğretim yılında öğretmen olarak göreve başladı.

2005'de emekli olan Karakayalı, siyasete Cumhuriyet Halk Partisinde başladı. Özel bir dershanenin kurucularından olan Karakayalı, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Karakayalı evli ve 1 çocuk babasıdır.

İzmir Kemalpaşa ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.