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Rıdvan Şükür; "Salda gölü, doğal haliyle kalsın"

Rıdvan Şükür, Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde bulunan Salda gölü ve çevresinin doğal güzelliklerini görmeye herkesin hakkı olduğunu ama bu gölün doğal yapısını bozmaya ve değiştirmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

28.08.2019 15:35 Rıdvan Şükür;

Salda gölü ve çevresindeki doğal güzelliklerin korunmasının çok önemli olduğunu millet bahçesi ve benzer söylemler ile birlikte çevrenin yapılaşmaya açılmasının gölün doğal yapısına zarar vereceği düşüncesinde olduğunu söyleyen Şükür, çevrede oluşacak yapılaşmanın gölün doğal yapısının bozacağının bilindiğini ifade etti.

Salda gölüne gelen dağcı ve tarihçi Şükür,Salda gölü çevresinde olabilecek yapılaşmaya birey olarak karşı olduğunu söyledi. Salda gölü başta olmak üzere bu gibi güzelliklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu söyleyen Şükür, bu güzellikler elden gittikten sonra pişmanlığın çok fayda etmediğini belirtti. Yapılması düşünülen tesislerin gölün çok yakınında olan Yeşilova ilçesi içinde yapılmasının daha uygun olacağını, bununda gölün turkuaz rengine ve beyaz kumlarına daha az zarar vereceği düşüncesinde olduğunu ifade etti.


Yeşilova, Salda, Güncel

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