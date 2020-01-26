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Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına çıkıyor

Abdullah Avcı sonrası, Beşiktaş kadrosunda sürpriz bir değişiklik yaşandı. Beşiktaş'ta 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Göztepe maçıyla ilk kez bir Süper Lig maçına çıkıyor.

26.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:48

'ta teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasından sonra, Göztepe maçına Şenol Fidan sorumluluğunda çıkan siyah-beyazlı takımda kadroda da sürprizler yaşandı.

Göztepe karşısında Elneny, Ljajic ve Gökhan Gönül'den yararlanamayacak olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu sürpriz bir karara imza atarak Caner Erkin'i kulübüye çekti ve sol bekte 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'a forma verdi.

BU SEZON İLK KEZ

Bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımın Erzincanspor ile deplasmanda oynadığı maçta 90 dakika süre almıştı.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına çıkıyor

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Spor


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