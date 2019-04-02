Rıfat Erdem Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Adıyaman belediye başkan adayı Rıfat Erdem oldu. MHP adayı Rıfat Erdem, Adıyaman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Adıyaman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Adıyaman belediye başkan adayı Rıfat Erdem ile ilgili seçim sonuçları ve Adıyaman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Adıyaman belediye başkan adayı Rıfat Erdem oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Adıyaman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Adıyaman aday yarışı ve Adıyaman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Adıyaman Seçim Bilgileri

Adıyaman belediyesi için toplam sandık sayısının 485 olduğu belirlendi.

Adıyaman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 483 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Adıyaman belediyesi için katılım oranının ise % 80,45 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Adıyaman toplam seçmen sayısının ise 159.663 olduğu belirlendi.

Adıyaman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 128.444 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Adıyaman belediye başkan adayı olarak gösterilen Rıfat Erdem, Adıyaman yarışında % 5,43 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Rıfat Erdem toplamda 6.702 adet oy sayısına ulaştı.

Rıfat Erdem Kimdir?

07.08. 1985 Adıyaman doğumluyum. İlk, orta, lise ve Universite öğrenimimi Adıyaman'da tamamladım. Adıyaman Universitesi inşaat bölümü mezunuyum. Daha sonra Anadolu Universitesi kamu yönetimi okudum. Şu an ise İstanbul Universitesi adalet bölümünü okumaktayım. 2011-2014 yılları arasında Ulkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı görevini yürüttüm. 26. dönem MHP Adıyaman Milletvekili adayıydım. 27. dönemde de MHP Kırklareli milletvekili adayı oldum. Halen inşaat sektöründe esnafım.

MHP Adıyaman belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.