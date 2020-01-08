Rıfat Koçak kimdir? Hayatını kaybeden ünlü ressam Rıfat Koçak kimdir? Rıfat Koçak biyografi!

Sanat dünyasını ve ülke gündemini derinden sarsan Rıfat Koçak'ın ölümü, beraberinde bazı soruları akıllara getirdi. Hayatını kaybeden ünlü ressam Rıfat Koçak kimdir ve Rıfat Koçak kimdir gibi soruların akıllara geldiği olay sonrası Rıfat Koçak vatandaşların merak konusu oldu.

RIFAT KOÇAK KİMDİR?

Rıfat Koçak, 1971 yılında Tokat'ta doğdu. 1992'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İlk kişisel sergisini 1993'te gerçekleştirdi. "Kabus ve Korkular", "Ayin", "Helezonik Düşler","Atölyelerim", "Balıkların Gecesi", "Yokuş Aşağı", "Tren Yolları" gibi dizi resimler yaptı. Çalışmalarını Bodrum Kızılağaç'daki atölyesinde sürdüren sanatçının, yurtiçi ve yurtdışı birçok koleksiyonda resimleri bulunmaktadır.

Kişisel Sergiler;

Maltepe Sanat Galerisi/ İstanbul (Kabus ve Korkular) 1993

Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi (2'li Sergi "Ayin" dizisinden) 1994

Maltepe Sanat Galerisi/ İstanbul (Balıkların Gecesi) 1995

Turkuaz Sanat Galerisi/ Antalya (Balıkların Gecesi) 1995

Galeri Anka/ Ankara (Yokuş Aşağı) 1998

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sanat Galerisi/ İstanbul (Tren Yolları) 1998

Galeri Sera/ Ankara (Kamera ve Kadın) 2000

Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi/ İstanbul (3'lü Sergi) 2000

Girgin Piyano ve Sanat Galerisi/ İstanbul 2000

Ankara Büyük Tenis Klübü/ Ankara 2001

Başak Sigorta Sanat Galerisi/ İzmir 2001

Bodrum Halikarnassos Kültür Merkezi/ Bodrum 2001

Epsilon Sanat Galerisi/ Bodrum 2002

Gallery W.G. Kunst/ Amsterdam – Hollanda 2002

Girgin Piyano ve Sanat Galerisi/ İstanbul 2002

Ares Sanat Evi/ İstanbul 2003

Hadigari/ Bodrum (2'li Sergi) 2003

Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/ Adana 2003

Çanakkale Sanat Evi/ Çanakkale 2003

Jazz Now Sanat Galerisi/ Bodrum 2004

Sıcak Cafe Bar/ İstanbul 2004

Girgin Piyano ve Sanat Galerisi/ İstanbul 2004

Lütfi Kırdar Uluslararası Sanat Fuarı/ İstanbul 2004

Belgi Sanat Galerisi/ İstanbul 2005

Midilli Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi/ Yunanistan 2005

Bodrum Marmara Kolleji Sanat Galerisi/ Bodrum 2006

Karia Princess Hotel (3'lü Sergi)/ Bodrum 2006-2007

Bodrum Milta Marina Osmanlı Tersanesi/ Bodrum 2007

TÜYAP Sanat Fuarı (3'lü Sergi)/ İstanbul 2007

Beyaz Sanat Galerisi/ Ankara 2008

The Brick Lane Gallery/ Londra 2009

Ördekli Kültür Merkezi/ Bursa 2009-2010

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi/ İstanbul 2010

İdart Sanat Galerisi 2010

21 Sanat Evi/ İstanbul 2011

Art Park Sanat Galerisi/ Antalya 2011

Yengeç Sanat Platformu/ Bodrum 2011

Marmara Koleji/ Bodrum (Zaman-Mekan-İnsan-An) 2011

Nurol Sanat Galerisi/ Ankara(2'li Sergi) 2011

Nurol Sanat Galerisi/ Bodrum (2'li Sergi) 2011-2012

Ecofest İstanbul Festivali/İstanbul 2012

Globarte Temporary Gallery/ Zurih – İsviçre 2013

Neues Rathaus/ Linz – Avusturya ( 3'lü Sergi) 2013

Mey Arşipel/ Bodrum 2013

LVZZ Hotel/ Bodrum 2013

Dibekli Han Sanat Köyü/ Bodrum 2014

Galeri Bohem/ İstanbul 2015