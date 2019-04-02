Rifat Mutlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Rifat Mutlu oldu. Vatan Partisi adayı Rifat Mutlu, İZMİR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İZMİR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Rifat Mutlu ile ilgili seçim sonuçları ve İZMİR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Rifat Mutlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İZMİR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İZMİR aday yarışı ve İZMİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İZMİR Seçim Bilgileri

İZMİR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 10.161 olduğu belirlendi.

İZMİR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 10.161 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İZMİR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İZMİR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.253.745 olduğu belirlendi.

İZMİR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 2.740.705 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Rifat Mutlu, İZMİR yarışında % 0,36 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Rifat Mutlu toplamda 9.576 adet oy sayısına ulaştı.

Rifat Mutlu Kimdir?

Rıfat Mutlu, 1949 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1973 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 'Nöroşirurji' Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1978 yılında ' Beyin ve Sinir Cerrahisi' uzmanı oldu. 1978-1981 yılları arasında Ege Üniversitesinde Öğretim Üye Yardımcısı olarak görev yapan Mutlu, 1982-1986 yılları arasında İsveç'te Umea ve Upsala üniversitelerinde Nöroşirurji uzmanı olarak 'Fonksiyonel Nöroşirurji' alanında engelli bireylerin cerrahi tedavileri konusunda çalıştı.

1986'da İzmir'e dönerek 'İzmir Devlet Hastanesi, Buca SSK Hastanesi ve Eşrefpaşa Hastanesinde Beyin Cerrahisi Klinik Şefi olarak görev yaptı. 1991- 1994 yılları arasında 'Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu' İzmir İl Müdürü olarak görev yapan Mutlu, 1999-2006 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Başkan Danışmanı olarak çalıştı.

DSP İzmir İl Başkanlığı ve DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015-2019 yılları arasında Vatan Partisi İzmir İl başkanlığı ve Genel başkan yardımcılığı görevini yaptı. Halen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı'dır.

Karikatürcüler Derneği Üyesi. İlhan Selçuk yönetiminde 'Cumhuriyet Gazetesinde, 6 yıl boyunca çizer olarak çalıştı. 10 kişisel karikatür sergisi açtı. Yayınlanmış 2 karikatür albümü bulunmakta. Halen karikatür çalışmalarını sürdürmekte.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Rıfat Mutlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.



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