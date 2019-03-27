Riga Primeclass Lounge" Avrupa'nın En İyisi

Kaynak: AA

Priority Pass tarafından düzenlenen ve 52 binden fazla yolcunun değerlendirmelerine dayanan anket sonuçlarına göre, Avrupa'da yılın yolcu salonu ödülü Riga Primeclass Lounge'a verildi.TAV'dan yapılan açıklamaya göre, ankette yolcu salonları servis kalitesi, deneyim, yiyecek-içecek seçenekleri ve sunulan hizmet çeşitliliği göz önüne alınıyor.Collinson Grubu tarafından yönetilen Priority Pass programı, üyelerine 130'dan fazla ülkede bin 200'den fazla yolcu salonundan faydalanma olanağı sunuyor. Priority Pass üyeleri, TAV İşletme Hizmetleri'nin 22 ülkede 40'dan fazla havalimanında işlettiği yolcu salonlarından da faydalanabiliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan, primeclass markası ile misafirlerinin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek geliştirdikleri yolcu salonlarında yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi.İşbulan, "Riga'daki yolcu salonumuzun Avrupa'da en iyi lounge seçilmesinden mutluluk duyduk. Bu ödülün doğrudan kullanıcıların değerlendirmelerine göre verilmesi bizim için ayrıca önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada işlettiğimiz yolcu salonu sayısını 150'ye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.Collinson Seyahat Deneyimi Direktörü Andy Besant da bu yılki ankette daha gizli kalan bazı destinasyonların öne çıktığını belirterek, "Macera odaklı seyahatler arttıkça geleneksel turist destinasyonlarının dışında kalan havalimanlarındaki yolcu salonlarına ilginin arttığını gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.TAV İşletme Hizmetleri'nin üyelik programı TAV Passport Kart sahipleri de yolcu salonlarının yanı sıra havalimanlarında otopark ve vale kullanımı, havalimanı ve şehir içi transfer hizmetleri, duty-free ve çok sayıda markada indirimler gibi olanaklardan yararlanabiliyor. TAV İşletme Hizmetleri Baltık bölgesinin giriş kapısı olarak son yıllarda ciddi bir atılım yapan ve Kuzey Avrupa'nın çekim merkezi haline gelen Riga Havalimanı'nda 2011'den bu yana yolcu salonu ve ticari alanların işletmesini yürütüyor.