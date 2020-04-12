Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı

Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Fransa'dan ülkesine dönen Song,korona virüslü kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle Kamerun'un başkenti Younde'de bir otelde 14 günlüğüne karantinaya alındı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA OYNADI

Türkiye 'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yaptı.