Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

12.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:50
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı

Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Fransa'dan ülkesine dönen Song,korona virüslü kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle Kamerun'un başkenti Younde'de bir otelde 14 günlüğüne karantinaya alındı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA OYNADI

Türkiye 'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Rigobert Song, Galatasaray, Türkiye, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Son koronavirüs testi negatif çıkan Rüştü Reçber, yaşadıklarını anlattı Spor
Son koronavirüs testi negatif çıkan Rüştü Reçber, yaşadıklarını anlattı
Galatasaray’da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum Spor
Galatasaray'da ilk ayrılık kararı: Geri dönmek istiyorum
Fenerbahçe’de yeni dönem başlıyor! Futbolun başına geçiyor Spor
Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Futbolun başına geçiyor
Olay adamdan Galatasaray’a yeşil ışık! Falcao’nun yerine geliyor Spor
Olay adamdan Galatasaray'a yeşil ışık! Falcao'nun yerine geliyor
Yıllar sonra itiraf etti: G.Saray’a geldikten sonra İslamiyeti seçtim Spor
Yıllar sonra itiraf etti: G.Saray'a geldikten sonra İslamiyeti seçtim
Ronaldo’dan sonra kardeşi de ortalığı karıştırdı! Yasağı delip kaçtı Spor
Ronaldo'dan sonra kardeşi de ortalığı karıştırdı! Yasağı delip kaçtı
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray’dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Haberler ›› Spor ››Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

11:22: Liverpool'un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi - Spor 11:19: F1 takımı Haas, maaş düşürme kararı aldı - Spor 11:09: İlhan Palut: "Kulüplerde öze dönüş olacak" - Spor 11:08: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm - Spor 11:02: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Futbol artık ikinci planda" - Spor 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler