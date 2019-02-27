Rihanna'dan Siyah Mayolu Cüretkar Poz!

Ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafıyla mest etti.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Rihanna, son yayınladığı fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi. Rihanna'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

YENİ MARKASI İÇİN 189 MİLYON TL HARCAMIŞTI

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yaklaşık iki ay önce yeni albüm müjdesi vermiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ama sanırım albüm için biraz daha beklemek zorundayız çünkü 30 yaşındaki yıldız, yeni lüks markası için 189 milyon TL'lik bir yatırım yaptı.