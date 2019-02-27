27 Şubat 2019, 23:34
»»

Rihanna'dan Siyah Mayolu Cüretkar Poz!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafıyla mest etti.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Rihanna, son yayınladığı fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi. Rihanna'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

YENİ MARKASI İÇİN 189 MİLYON TL HARCAMIŞTI

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yaklaşık iki ay önce yeni albüm müjdesi vermiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ama sanırım albüm için biraz daha beklemek zorundayız çünkü 30 yaşındaki yıldız, yeni lüks markası için 189 milyon TL'lik bir yatırım yaptı.

Instagram, Rihanna, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (9)
BZNZNSN: Alplere haber verin rianna ziyarete gidiyoruz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BAJZJ: Insallah obur tarafta 70 huriden biri bu olur
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
MÜBERRA: hayranım bu meleze
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
  • ADNYZNK : deme. o da sana hayrandı ya. boş. işin gücün yok mu. bıkmadın yazmaktan.
    Yayından Kaldır
    0 0
DOBİŞ RİHANNA: Besili bir danna
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz