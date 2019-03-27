27 Mart 2019, 19:50
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Rihanna Hakkında Bomba İddia: Hamile Kaldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 2017'de ilk kez görüntülendiği Arap milyarder Hassan Jameel ile nişanlandığı ve hamile olduğu iddia edildi.

Rihanna'nın ilk kez 2017 yılında bir tatilde birlikte görüntülendiği milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile nişanlandığı iddia edildi.

"BİR NİŞAN GÖRÜYORUM VE MUHTEMELEN BİR DE BEBEK"

31 yaşındaki Rihanna, E! kanalının sunucularından Morgan Stewart'ın sosyal medya hesabında paylaştığı ve kendisiyle ilgili "Bir nişan görüyorum ve muhtemelen bir de bebek" dediği videoyu beğendi. Bu da Rihanna ile Jameel'in nişanlandığı iddialarını güçlendirdi. Stewart, videoda Rihanna ile ilgili beklentilerini "Bebek henüz değil. Ama kesinlikle bir nişan görüyorum ve iki yıl içinde de bir bebek" diyerek sürdürdü.

İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Sosyal medyada hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan Rihanna, Stewart'ın paylaşımını beğenmek dışında hiçbir cevap vermedi.

Bebek, Rihanna, Magazin



YORUMLAR (8)
YAWWWW: Ceketimi üstüne koysam hamile kali ha bi çözüm bulamadik
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XXXX: Olabilir devri bitti.Para lazım.
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HUSEİN: Bu tür sanatcilarin birde esas sahipleri vardir.Sen evlendim sanırsın. Onu unlu eden pesini bırakmaz Cok surmez bu
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GÜNEŞE BAKAN PENCERE: Çok kızıyorum bu gibi söylentilere. İmkansız böyle birşey olması, zira her zaman cebimde ''BİLYE BOYU'' taşırım. Not: aramızda ufak çocuklar bulunabileceği düşüncesiyle büyük harfle yazılan kısım değiştirilmiştir, yani kısacası insanın kendine ''panjur'' . . . . bu da değiştirildi. . . . uygulaması çirkin ama, başkası uyguladığında iğrenç oluyor. . .
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NEDEN???: Vay be adam rihannaya ne yapmışta rihanna hamile kalmış
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