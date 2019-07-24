Haberler» Magazin» Haber

Rihanna kendisine tıpa tıp benzeyen 7 yaşındaki kız çocuğuyla sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna kendisine tıpa tıp benzeyen kız çocuğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

24.07.2019 16:50
Rihanna kendisine tıpa tıp benzeyen 7 yaşındaki kız çocuğuyla sosyal medyayı salladı

Barbadoslu yıldız Rihanna, Instagram'da kendisine benzeyen kız çocuğu yüzünden deyim yerindeyse aklından olmak üzere.

SOSYAL MEDYADA YER YERİNDEN OYNADI

Yedi yaşındaki kızın annesi, kızının fotoğrafını paylaşıp Rihanna'yı da etiketleyince sosyal medyada yer yerinden oynadı. Kısa sürede 32 bin beğeni alan paylaşıma kayıtsız kalamayan 31 yaşındaki Rihanna da 73 milyon takipçili kendi sayfasında fotoğrafı paylaştı.

ÜNLÜLER YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Ünlülerin yorum yağmuruna tuttuğu fotoğraf kısa sürede 6 milyonu aşkın beğeni aldı. Ünlü rap şarkıcısı Snoop Dog, Rihanna ile "Ne zaman çocuk yaptın?" esprili bir yorum yaparken, Priyanka Chopra gibi ünlüler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Instagram, Rihanna, Magazin

YORUMLAR (2)
DRONE: KESTANE ŞEKERİ GİBİ
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
LUTENES: ohaaaaa çok güzel lannn
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
18:00   Sylvester Stallone'un 'Rocky' pişmanlığı!
17:28   Gamze Özçelik yardıma muhtaç insanlara umut olmaya devam ediyor
16:50   Rihanna kendisine tıpa tıp benzeyen 7 yaşındaki kız çocuğuyla sosyal medyayı salladı
15:44   Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla yıllara meydan okuyor
15:07   Seda Sayan, giydiği çorapları eleştiren Okan Bayülgen'e şarkıyla gönderme yaptı
14:57   Bayburt'ta Tuğba Yurt ve Azerin fırtınası esti
14:37   Nusret, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızını ağırladı