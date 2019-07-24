Rihanna kendisine tıpa tıp benzeyen 7 yaşındaki kız çocuğuyla sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna kendisine tıpa tıp benzeyen kız çocuğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.24.07.2019 16:50
Barbadoslu yıldız Rihanna, Instagram'da kendisine benzeyen kız çocuğu yüzünden deyim yerindeyse aklından olmak üzere.
SOSYAL MEDYADA YER YERİNDEN OYNADI
Yedi yaşındaki kızın annesi, kızının fotoğrafını paylaşıp Rihanna'yı da etiketleyince sosyal medyada yer yerinden oynadı. Kısa sürede 32 bin beğeni alan paylaşıma kayıtsız kalamayan 31 yaşındaki Rihanna da 73 milyon takipçili kendi sayfasında fotoğrafı paylaştı.
ÜNLÜLER YORUM YAĞMURUNA TUTTU
Ünlülerin yorum yağmuruna tuttuğu fotoğraf kısa sürede 6 milyonu aşkın beğeni aldı. Ünlü rap şarkıcısı Snoop Dog, Rihanna ile "Ne zaman çocuk yaptın?" esprili bir yorum yaparken, Priyanka Chopra gibi ünlüler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Instagram, Rihanna, Magazin
YORUMLAR (2)
DRONE: KESTANE ŞEKERİ GİBİ
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LUTENES: ohaaaaa çok güzel lannn
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