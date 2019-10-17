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Rihanna nefes kesen videosuyla dedikodulara son noktayı koydu

Uzun süredir aldığı kilolarla dikkat çeken ve hamile olduğu dedikodularıyla karşı karşıya kalan Rihanna, dedikodulara yayınladığı video ile cevap verdi.

17.10.2019 19:22

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamile olduğuyla ilgili iddialarına yayınladığı video cevap verdi. Rihanna'nın videosu kısa süre içerisinde 10 milyondan fazla beğeni aldı.

"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ"

Ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Instagram'da fırtına gibi esti. Rihanna'nın videosu kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Video'ya Türkiye'deki Rihanna hayranları da sessiz kalmadı. Bir takipçisi, "Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Kraliçe eski fit haline geri dönmüş muhteşem." ifadelerini kullandı.

Rihanna nefes kesen videosuyla dedikodulara son noktayı koydu

Rihanna, Magazin

YORUMLAR(4)
HACI AMA AMCA DEĞİL:Hacı bunu sevdi
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ELMAS GİBİ PARLIYOR ....:hastayım sana elmasım , güzelim benim. . . .
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YANLIZ PİYADE:KADIN HAÇ GÖSTERMİŞ BİZİM AVANAKLAR KARIYA BAKMIŞLAR
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.......:tam benlik karı
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