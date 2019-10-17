Rihanna nefes kesen videosuyla dedikodulara son noktayı koydu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamile olduğuyla ilgili iddialarına yayınladığı video cevap verdi. Rihanna'nın videosu kısa süre içerisinde 10 milyondan fazla beğeni aldı.

"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ"

Ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Instagram'da fırtına gibi esti. Rihanna'nın videosu kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Video'ya Türkiye'deki Rihanna hayranları da sessiz kalmadı. Bir takipçisi, "Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Kraliçe eski fit haline geri dönmüş muhteşem." ifadelerini kullandı.