Rihanna'nın 2014 yılında attığı Muslera twiti gündem oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Fernando Muslera'nın performansı damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımının 3 puanın kazanmasında büyük rol oynadı.

2014 YILINDA MUSLERA'YI ÖVDÜ

Galatasaraylı taraftarlar, Alanyaspoır maçının ardından Muslera ile ilgili binlerce paylaşım yaparken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 2014 yılında attığı twit de gündem oldu. 2014 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Uruguay arasında oynanan maçta Muslera iyi bir performans sergilemiş ve Uruguay mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Rihanna da Twitter'dan "Fernando Muslera be on his shit tho!" (Muslera işini çok iyi yapıyor) yazmıştı.

Galatasaraylı taraftarlar da Alanyaspor maçından sonra bu twiti paylaştı.