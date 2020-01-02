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Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu

31 yaşındaki şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken, takipçilerinden tam not aldı.

02.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:11

Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Barbadoslu şarkıcı , son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 31 yaşındaki şarkıcı, kırmızı iç çamaşırlı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Rihanna'nın söz konusu paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken, takipçilerinden tam not aldı.

SEVGİLİSİ HASSAN JAMEEL İLE İSTANBUL'DA TATİL YAPTI

Öte yandan Rihanna, Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile birlikte geçen hafta 'a geldikleri iddia edildi. Aşklarını Londra'da gözlerden uzakta yaşayan çiftin, Çırağan Sarayı'nın 200 bin TL'lik Sultan Suit'inde kaldığı söylendi.

Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu

İstanbul, Rihanna, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
ARAŞTIRMACI: Sorduk mu ?
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HEH: Rihanna da resmen kızkurusu ollduuuu..
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DEMEK: Yaşının hakkını veriyor.
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