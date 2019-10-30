Rimena Giyim Markasına Ünlü Modacı Abdulselam Dalmış Tasarım Yapıyor.

Genç tasarımcı Abdulselam Dalmış'ın tasarımları Popüler programlar, reyting rekoru kıran diziler, ünlü mankenler ve şarkıcılarla çalışıyor. Dalmış, daha pek çok ünlüyü Rimena markası adı altında giydiriyor. Dinamik, yaratıcı ve çalışkan bir ekiple birlikte yola çıkan Rimena, modacı Abdulselam Dalmış'ın öncülüğüne dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Rimena Kış Koleksiyonu Hazır

Tasarımları ile adından sıklıkla söz ettiren Dalmış, Rimena Giyim için kış koleksiyonunu hazırladı. Ünlü modacı değişik batı kültürüne uyumlu modelleri tasarlamaya devam ediyor. Fiyat politikasıyla birlikte binlerce kişiye ulaşabilen Rimena markası bu senenin kış koleksiyonuna da iddialı bir giriş yapacak gibi duruyor.

Bu senenin trend modellerinde sade renkleri ön planda tercih eden Dalmış, vücut formunu daha iyi gösterecek ve pek çok farklı şekilde kombilenebilecek elbiselere ağırlık veriyor. Kadınların son dönemlerde sıklıkla başvurduğu giy-çık kombinlerine de gereken hassasiyeti gösteren Dalmış, bütçeyi aşmayan fiyat politikasıyla tüm kadınların uygun fiyatlara şık görünebilmesinin mümkün olabileceğine inanıyor.

Markanın tasarımları Türkiye, Avrupa ve Balkan Ülkeleri tarafından oldukça sık tercih ediliyor. Bu sebeple internet sitesi üzerinden uluslararası müşterilerine Online Satış Hizmeti sunan Rimena böylelikle pek çok insana kolaylıkla ulaşabiliyor.

Ünlü Mankenler Rimena Giyim'in Sıklığını Tercih Ediyor

Ünlü modacı Abdulselam Dalmış tarafından tasarlanan Rimena Giyim ürünleri birçok ünlü mankenin üstünde canlanıyor. Sabah kuşağı programı sunan Çağla Şikel'de ekranlara Rimena Giyim'i tercih etmiştir. Bunun yanı sıra Amerikalı Ünlü manken Zuleyka Rivera da Dalmış'ın tasarımlarını tercih edenler arasında bulunuyor.

Abdulselam Dalmış Rimena'yı Zirveye Taşıdı

Tasarımları ile birlikte modaya farklı bir yön veren genç modacı Abdulselam Dalmış, farkını kreasyonları ile ortaya koyuyor. Etkileyici tasarımlarla birlikte pek çok ünlünün dikkatini çeken Rimena Giyim birçok programcıyı da etkilemiş durumda. Filmler, diziler ve şov programları tarafından kullanılan Rimena Giyim tasarımları büyük ilgi görüyor.

Halen pek çok dizi ve programın sorumluluğunu üstlenen Rimena Giyim, izlenme rekorları kıran farklı programlar tarafından tercih ediliyor. Oyuncular ile bütünleşen tasarımlar, dizilerin de kalitesini arttırıyor. Sürekli olarak kendini yenileyen genç modacı, pek çok mankenin de bireysel kıyafet danışmanlığını yürütüyor.