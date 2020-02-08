Haberler » Güncel » Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza - Haber

Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüşü yaptıran 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.

08.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:48Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza
'nin ilçesinde ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüşü yaptıran 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yeni Mescit Mahallesi'ndeki kahvehaneye operasyon düzenledi.
Denetimlerde ringe dönüştürülen kahvehanenin sahibi Y.D. ile bahis amaçlı horoz dövüştürdüğü belirlenen 7 kişi emniyete götürüldü.
Kahvehane sahibi Y.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Horoz dövüştüren 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.
Yaralı 16 horoz, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 15:50:59